Conduce borracho y choca contra cuatro vehículos en Pinar de Jalón

Cada fin de semana las labores de vigilancia de los agentes se intensifican con controles como medida de prevención del consumo de alcohol entre los ... conductores y cada fin de semana son varios los accidentes viales en los que están detrás la ingesta de alcohol o el consumo de drogas como los principales factores causantes del siniestro. Y eso fue precisamente lo que sucedió este domingo, poco después de las diez de la noche. Al barrio de Pinar de Jalón, concretamente a la calle Kilimanjaro, acudieron varias patrullas por el aviso de un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos.

Un conductor que circulaba en ese momento por la citada calle se desvió del interior del carril y terminó colisionando contra cuatro coches estacionados, lo que ocasionó evidentes daños materiales a los mismos. A la llegada de los agentes, el hombre fue sometido a dos pruebas de detección de alcoholemia que terminaron por arrojar unos resultados de 0,86 y 0,82 miligramos por litro de aire espirado, respectivamente, o lo que es lo mismo una presencia de alcohol en el organismo superior al triple de la tasa máxima permitida en la circulación. Por estos hechos, el hombre fue denunciado por un delito contra la seguridad vial, al encontrarse los resultados en tramo penal.

Aunque tal y como informan desde la Policía Local de Valladolid, este no fue el único accidente del fin de semana en el que el conductor dio positivo al volante. Ese mismo domingo, un hombre que circulaba por el Camino del Cementerio poco después de las cinco de la madrugada perdió el control y chocó con su vehículo. Pese a no resultar herido dejó su coche siniestro tras el impacto. Al realizar las pruebas pertinentes, los agentes detectaron la presencia de alcohol y drogas en su organismo. La primera prueba arrojó un resultado de 0,27 miligramos por litro de aire espirado y de 0,22 en la segunda, por lo que se encontraba dentro del límite legal para la conducción. No así en la presencia de drogas, cuyos análisis arrojaron un resultado positivo por consumo de cannabis, por lo que fue sancionado con una multa de mil euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Estos accidentes han sido los más aparatosos pero no las únicas incidencias que han detectado, desde el viernes, los agentes durante los nueve controles preventivos desplegados por la ciudad. De las 83 pruebas que realizaron, una fue positiva. Fue este domingo, a las 9:20 de la mañana en el Paseo de Isabel la Católica, cuando un conductor dio 0,60 y 0,59 miligramos por litro de aire espirado, justo por debajo del límite administrativo. Aunque más allá de los controles que se ponen en las calles de Valladolid donde los agentes dan el alto a los conductores, los agentes detectaron dos positivos más al observar la forma errática o sospechosa de la conducción de dos personas.

La primera, el domingo poco antes de las ocho y media de la tarde, en la calle Adolfo Miaja con una tasa de alcohol de 0,41 miligramos por litro de aire espirado y la segunda intervención fue por un positivo en tres drogas distintas que había consumido un conductor que fue interceptado a la una y media de la madrugada en el Paseo de Zorrilla y dio positivo en consumo de cannabis, anfetaminas y en matenfetaminas.