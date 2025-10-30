El comercio minorista de Valladolid suma una ayuda de 407.924 euros para su promoción y mejora Los fondos se destinarán en su mayoría a poner en marcha campañas específicas para el Black Friday o Navidad

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 12:40

La Junta de Gobierno acordó en su última sesión la suscripción del nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Cámara Oficial de Comercio, Avadeco y Fecosva, para la promoción y mejora del comercio minorista de proximidad en Valladolid para lo que resta del ejercicio 2025. El convenio ahora suscrito tiene una dotación económica de 407.924 euros, que sumados a los 280.000 correspondientes a la anualidad de 2025 del anterior acuerdo, hacen un total de 687.924 euros para este ejercicio, un 22% más que el año pasado.

Este convenio da continuidad a la colaboración que con dichas entidades se viene realizando desde 2004 y tiene como objetivo la puesta en marcha de acciones conjuntas que contribuyan al mantenimiento y desarrollo del pequeño comercio de la ciudad, teniendo como referencia los programas y acciones que integran las líneas estratégicas del Plan Integral de Apoyo al Comercio de Proximidad del Ayuntamiento de Valladolid.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, puso de manifiesto la «importante apuesta» que desde su Concejalía se está haciendo en favor del comercio minorista de proximidad, «con un notable incremento en los fondos destinados al mismo pues el año pasado el presupuesto para este convenio fue de 560.000 euros».

Con el marco del convenio ahora aprobado se realizan todas las actuaciones de promoción del comercio propias de las campañas de otoño y Navidad, con gran tirón en el consumo local, con acciones como los bonos de comercio, la campaña Black Friday y las múltiples acciones de dinamización y promoción vinculadas a la campaña de Navidad. Aun así, ha insistido el concejal, «aunque se trate de acciones habituales y consolidadas, desde el Ayuntamiento siempre colaboramos con las entidades del convenio para abordar nuevos enfoques e ir introduciendo novedades que hagan más atractivo el comercio de proximidad».