El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tiendas de la calle Mantería. C. E.

El comercio minorista de Valladolid suma una ayuda de 407.924 euros para su promoción y mejora

Los fondos se destinarán en su mayoría a poner en marcha campañas específicas para el Black Friday o Navidad

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La Junta de Gobierno acordó en su última sesión la suscripción del nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Cámara Oficial de Comercio, Avadeco y Fecosva, para la promoción y mejora del comercio minorista de proximidad en Valladolid para lo que resta del ejercicio 2025. El convenio ahora suscrito tiene una dotación económica de 407.924 euros, que sumados a los 280.000 correspondientes a la anualidad de 2025 del anterior acuerdo, hacen un total de 687.924 euros para este ejercicio, un 22% más que el año pasado.

Este convenio da continuidad a la colaboración que con dichas entidades se viene realizando desde 2004 y tiene como objetivo la puesta en marcha de acciones conjuntas que contribuyan al mantenimiento y desarrollo del pequeño comercio de la ciudad, teniendo como referencia los programas y acciones que integran las líneas estratégicas del Plan Integral de Apoyo al Comercio de Proximidad del Ayuntamiento de Valladolid.

Noticias relacionadas

Incertidumbre en los 34.000 autónomos de Valladolid ante el vaivén sobre las cuotas de cotización

Incertidumbre en los 34.000 autónomos de Valladolid ante el vaivén sobre las cuotas de cotización

Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, puso de manifiesto la «importante apuesta» que desde su Concejalía se está haciendo en favor del comercio minorista de proximidad, «con un notable incremento en los fondos destinados al mismo pues el año pasado el presupuesto para este convenio fue de 560.000 euros».

Con el marco del convenio ahora aprobado se realizan todas las actuaciones de promoción del comercio propias de las campañas de otoño y Navidad, con gran tirón en el consumo local, con acciones como los bonos de comercio, la campaña Black Friday y las múltiples acciones de dinamización y promoción vinculadas a la campaña de Navidad. Aun así, ha insistido el concejal, «aunque se trate de acciones habituales y consolidadas, desde el Ayuntamiento siempre colaboramos con las entidades del convenio para abordar nuevos enfoques e ir introduciendo novedades que hagan más atractivo el comercio de proximidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El comercio minorista de Valladolid suma una ayuda de 407.924 euros para su promoción y mejora

El comercio minorista de Valladolid suma una ayuda de 407.924 euros para su promoción y mejora