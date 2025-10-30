El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clientes ante uno de los puestos del mercado municipal del Campillo hace unos días. Rodrigo Jiménez

Incertidumbre en los 34.000 autónomos de Valladolid ante el vaivén sobre las cuotas de cotización

La inmensa mayoría de los profesionales por cuenta propia de la provincia se dedican a los servicios y ocho de cada diez tienen más de 40 años

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:44

Comenta

Incertidumbre. Es la palabra que más repiten representantes y miembros del colectivo de autónomos, formado por 34.000 personas en Valladolid en números redondos, cuando ... se les pregunta sobre el vaivén de la última semana en relación a las cuotas que pagan. Una inquietud que tiene su origen en la intención inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de elevar sustancialmente las cuantías, a la que ha seguido una posterior rectificación ante la oleada de críticas.

