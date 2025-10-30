Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Algunas superficies comerciales cierran o modifican sus horarios con motivo del festivo

El 1 de noviembre es uno de los días festivos que marcan el calendario laboral en España, al celebrarse el Día de Todos los Santos.

En esta jornada, una solemnidad en la que la Iglesia católica rinde homenaje a todos los Santos, es común visitar cementerios para limpiar y decorar con flores las tumbas de los seres queridos.

¿En qué regiones hay día no lectivo?

El presente año, el festivo tiene lugar el sábado 1 de noviembre, por lo que solo algunas regiones, como Madrid, Galicia, Asturias y Aragón han establecido el lunes 3 de noviembre como día no lectivo escolar.

¿Qué supermercados y grandes superficies abrirán el sábado 1 de noviembre?

A pesar de esto, se producirán cambios en los horarios de algunos supermercados y grandes superficies comerciales:

RÍO Shopping: Abrirá en horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

Vallsur: Abrirá en horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

El Corte Inglés: Abrirá de 10:00 a 22:00 horas.

Hipercor de Arroyo de la Encomienda: Abrirá de 9:30 a 21:30 horas.

Todos los supermercados Carrefour, Carrefour Market (Calle Santiago) y Carrefour Express abrirán en horario habitual; a excepción del Carrefour Express de Hospital Militar, que abrirá en horario reducido (de 8:30 a 15:00 horas).

Gadis: Abrirán los supermercados de Pajarillos, Esgueva, Adolfo Miaja, Hernando de Acuña, Doctor Moreno, Fuente El Sol, San Quirce, Avenida de Segovia, Fidel Recio, Avenida de Zamora, Canterac, Ciudad de La Habana, Avenida de Burgos, Paseo de Zorrilla 51 y Paseo de Zorrilla 58.

Mercadona: Los 15 establecimientos en Valladolid abrirán en horario reducido, de 9:00 a 15:00 horas.

Lupa: Abrirán los supermercados de las calles Alamillos, Duque de la Victoria y Barcelona; mientras que los ubicados en las calles General Shelly, Neptuno, Carretera de Rueda, Cigüeña, Santa Clara, Pérez Galdós, calle Tudela y avenida de Burgos permanecerán cerrados el Día de Todos los Santos.