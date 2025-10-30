El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Cliente en un supermercado. A. Mingueza

Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Algunas superficies comerciales cierran o modifican sus horarios con motivo del festivo

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:52

Comenta

El 1 de noviembre es uno de los días festivos que marcan el calendario laboral en España, al celebrarse el Día de Todos los Santos.

En esta jornada, una solemnidad en la que la Iglesia católica rinde homenaje a todos los Santos, es común visitar cementerios para limpiar y decorar con flores las tumbas de los seres queridos.

¿En qué regiones hay día no lectivo?

El presente año, el festivo tiene lugar el sábado 1 de noviembre, por lo que solo algunas regiones, como Madrid, Galicia, Asturias y Aragón han establecido el lunes 3 de noviembre como día no lectivo escolar.

¿Qué supermercados y grandes superficies abrirán el sábado 1 de noviembre?

A pesar de esto, se producirán cambios en los horarios de algunos supermercados y grandes superficies comerciales:

  • RÍO Shopping: Abrirá en horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

  • Vallsur: Abrirá en horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

  • El Corte Inglés: Abrirá de 10:00 a 22:00 horas.

  • Hipercor de Arroyo de la Encomienda: Abrirá de 9:30 a 21:30 horas.

  • Todos los supermercados Carrefour, Carrefour Market (Calle Santiago) y Carrefour Express abrirán en horario habitual; a excepción del Carrefour Express de Hospital Militar, que abrirá en horario reducido (de 8:30 a 15:00 horas).

  • Gadis: Abrirán los supermercados de Pajarillos, Esgueva, Adolfo Miaja, Hernando de Acuña, Doctor Moreno, Fuente El Sol, San Quirce, Avenida de Segovia, Fidel Recio, Avenida de Zamora, Canterac, Ciudad de La Habana, Avenida de Burgos, Paseo de Zorrilla 51 y Paseo de Zorrilla 58.

  • Mercadona: Los 15 establecimientos en Valladolid abrirán en horario reducido, de 9:00 a 15:00 horas.

  • Lupa: Abrirán los supermercados de las calles Alamillos, Duque de la Victoria y Barcelona; mientras que los ubicados en las calles General Shelly, Neptuno, Carretera de Rueda, Cigüeña, Santa Clara, Pérez Galdós, calle Tudela y avenida de Burgos permanecerán cerrados el Día de Todos los Santos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  8. 8

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10 Detienen a un hombre en Soria después de hallar muerto a su padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos