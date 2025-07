Colapso para obtener el carné de conducir: más de 3.500 personas y tres meses de espera

Aseguran desde las autoescuelas de Valladolid que no se ha vivido una situación como la que padecen este verano. La falta de examinadores que arrastra ... el sector y que se suma a la demanda creciente en los meses de vacaciones están llevando a un progresivo colapso de la situación para las personas que necesitan el carné de conducir. Para entenderlo basta con explicar la espera media a la que tiene que hacer frente una persona que desee realizar el examen práctico para tener el permiso de circulación en Valladolid: más de tres meses de espera.

«La falta de capacidad de examen es un problema crónico del que venimos advirtiendo desde hace dos décadas, pero se ha llegado este año a una situación crítica», advierte José Luis Matos, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas. El foco del problema no es otro que la falta de examinadores. «En junio del año pasado eran 10 para toda la provincia y por traslados nos quedamos solo con ocho, esas dos plazas no se han cubierto y la lista de espera sigue aumentando», lamenta.

Un ejemplo claro son los datos que maneja esta asociación (que representa a 40 autoescuelas de la capital y provincia) y que evidencian el colapso. «Hemos pasado de una espera de aproximadamente 1.800 personas el año pasado a unas 3.500 este verano, necesitamos una solución porque es un problema serio», advierte Matos. El sector asegura que «la DGT se excusa respondiendo que examinan todos los días y que todos esos alumnos en lista no están capacitados para enfrentarse al examen, cuando en realidad en Valladolid el porcentaje de aptos es tres puntos superior al de la media nacional (48,3% frente a 45,3%) y cuando lo que no podemos hacer es tener a un alumno durante un mes de clases prácticas y dos de espera, porque la habilidad adquirida no es efectiva al 100% y no se afianzan los conocimientos de forma adecuada», coinciden las autoescuelas, que se ven obligadas a cambiar su forma de trabajo. «Recomendamos a los alumnos no empezar las clases prácticas justo después de aprobar el teórico», apuntan.

No comprenden cómo no se pone solución «mediante la convocatoria de más plazas, la reposición con interinos o mediante otras fórmulas que eviten que se paralice el servicio» porque para muchos el poder obtener este permiso puede ser clave. «Nos hemos encontrado casos de bomberos y policías que, con las pruebas físicas y teóricas superadas, han perdido plaza por no obtener a tiempo el permiso de camión o moto; también con gente que cuenta con 'el ok' de la empresa y que no puede empezar a trabajar por no conseguir examinarse del carné de autobús o trailer... Al final esta situación está ocasionando que frenen nuestra actividad privada», añade Jesús Hernando, gerente de Autoescuela Joven.

La lista de espera ha crecido un 60%

Los profesionales que acompañan en todo el proceso a los alumnos han visto cómo en Valladolid la situación se ha invertido por completo. «Hemos pasado de recibir a gente que venía de Madrid, Palma de Mallorca y Barcelona, entre otros destinos, para sacarse el carné mediante un curso exprés de dos o tres semanas a este colapso», aseguran desde la empresa.

El aumento de aproximadamente un 60% de la lista de espera en el último año parece no tener una solución al menos a corto y medio plazo. «Ha pasado un año sin que se faciliten esos procesos de cobertura de plazas de examinador y sin que esas vacantes se cubran. Además contando con que esos ocho examinadores tiene que disfrutar vacaciones, pueden caer de baja o cualquier otro factor», apunta Matos.

Aseguran las autoescuelas que los ocho examinadores disponibles no examinan todos los días, porque también realizan trabajos administrativos, tienen que acudir a examinar a Medina del Campo y Tordesillas y acuden además a la campa de maniobras. Ahora mismo en Valladolid (capital y provincia) hay 3.034 personas esperando para acceder al examen práctico de coche, 349 para el de moto y 181 para el permiso de vehículos pesados. Números que evidencian el aumento de esa espera si se comparan con los del verano pasado, cuando en las mismas fechas eran 2.029 los alumnos que esperaron para sacarse el carné de coche, 161 para el de moto y 105 para el permiso de camión.

Las pruebas están medidas y repartidas por un sistema que asigna los minutos para cada prueba; 25 minutos en el caso de un examen de vehículo ordinario y 45 para los vehículos pesados. «De lo que parecen no darse cuenta es de que el puesto de examinador es el más rentable que existe para el Estado porque genera unas ganancias de unos 150 euros a la hora si se calculan las tasas de dos alumnos que se examinan en una hora. No hay puesto de funcionario que genere más dinero», añade Hernando.

Quieren dejar claro que están a favor de los alumnos aunque estas esperas generen molestias y sean ellos los que den la cara directamente y lamentan «la situación de desigualdad» que atraviesa Valladolid frente a otras provincias sin esperas. «Este no es un problema por capacidad de autoescuela o por falta de profesores o vehículos, pero al final la dejadez y la no solución repercute a la hora de no poder dar servicio a los ciudadanos que necesitan ese permiso», explican desde Autoescuela Traffic de Valladolid. Con más de 30 años en el sector no han visto un colapso como este y temen que vaya a más en los próximos meses. «La lista de profesionales a la espera es larguísima y daña a un sector que de por sí ya tiene escasez de personal como es el caso del transporte de mercancías», apuntan desde la Asociación Provincial de Autoescuelas.