Tráfico garantiza que no hay lista de espera para examinarse del carné de conducir

No hay lista de espera este verano. Tráfico asegura que puede cubrir la demanda de exámenes para obtener el carné de conducir. Este verano, Tráfico ... está examinando de todas las pruebas teóricas y prácticas a todos los alumnos que las autoescuelas desean presentar a examen sin que haya lista de espera por falta de capacidad de la Jefatura de Palencia.

Según destaca, cada semana las autoescuelas envían a Tráfico el listado de los alumnos que desean presentar a examen. Durante esa misma semana, la Jefatura de Tráfico convoca a examen a esos mismos alumnos para un día determinado de la semana inmediata posterior. Los casos puntuales en los que algunos alumnos son citados para fechas más lejanas se deben a razones, que califica como «igualmente muy puntuales».

Las autoescuelas que tienen listas de espera para sus alumnos pueden estar motivadas por su falta de profesores pero, en ningún caso, por falta de funcionarios examinadores, incide la Jefatura de Tráfico de Palencia, que en la actualidad dispone de un equipo examinador compuesto por cinco funcionarios: un coordinador y cuatro examinadores. Estas cifras convierten al equipo examinador en el más numeroso del que ha dispuesto la Jefatura de Palencia.

Todos ellos están operativos y son suficientes para atender, sin retrasos, la actual demanda de exámenes. Además, durante este mismo verano, dos nuevas funcionarias de carrera procedentes de otras Jefaturas Provinciales se incorporarán a la plantilla de la Jefatura de Tráfico de Palencia para reforzar tanto la atención al público presencial como la tramitación interna de todos los procedimientos administrativos, insiste la Jefatura, que anuncia, a su vez, que con el objetivo de que tanto los funcionarios examinadores como el personal de las autoescuelas puedan disfrutar de forma coordinada de sus vacaciones de verano en verano, todos los exámenes quedará suspendidos desde el 28 de julio hasta el 17 de agosto, ambos inclusive. Recuerda la Jefatura que el convenio colectivo del personal de las autoescuelas declara su derecho a disfrutar de un mes de vacaciones «preferentemente en verano».

Este próximo periodo de suspensión de exámenes fue comunicado por la Jefatura de Tráfico a la Asociación de Autoescuelas y a las autoescuelas no asociadas el pasado 13 de diciembre de 2024 y se les ofreció un plazo de 15 días naturales para formular alegaciones. La asociación no formuló alegación ni reparo alguno y las autoescuelas no asociadas tampoco. Así, el 3 de enero de este año, la Jefatura de Tráfico le notificó a la Asociación de Autoescuelas la resolución en la que quedó definitivamente establecido este próximo periodo de suspensión de exámenes, y la asociación no presentó recurso alguno.

No obstante, la Jefatura de Tráfico continuará abierta al público todos los días del verano, de lunes a viernes, para seguir atendiendo de forma presencial todas las solicitudes de las personas particulares en materia de conductores, vehículos y sanciones.

Las garantías que ofrece la Jefatura de Tráfico de Palencia chocan con la realidad que pinta la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en el conjunto de España, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno la incorporación urgente de nuevos examinadores. La iniciativa, activa en la plataforma Change.org, busca desbloquear una situación que califican de «crónica y estructural» y que cada verano se convierte en un auténtico cuello de botella para miles de aspirantes a conductor en toda España.

Según los datos aportados por CNAE, desde 2011 la capacidad del sistema para realizar pruebas prácticas de conducción ha caído un 29%. Esto se debe a la reducción del número de exámenes diarios por examinador -de 16 a solo 12 desde 2020- y al crecimiento sostenido de la población, que ha pasado de 46,6 millones en 2016 a más de 49 millones en 2025.

Actualmente, el cuerpo de examinadores activos es de 855 personas, la cifra más alta desde 2012, pero aún muy alejada de las necesidades actuales. CNAE estima que serían necesarios al menos 1.260 examinadores para prestar un servicio equivalente al de hace una década y garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener su permiso de conducir en tiempo y forma.

La campaña de verano supone tradicionalmente el mayor volumen de actividad para las autoescuelas, especialmente en áreas rurales o de la España vaciada. La alta demanda de alumnos -muchos de ellos estudiantes que regresan a sus lugares de origen durante las vacaciones- coincide con la disminución de recursos en las jefaturas de tráfico por el periodo vacacional del personal, creando una «tormenta perfecta» que paraliza el sistema. CNAE recuerda que esta situación pone en riesgo la supervivencia económica de muchas autoescuelas y genera graves perjuicios para los aspirantes, que ven cómo sus exámenes se retrasan indefinidamente.

El 60,8% de los aspirantes suspenden, seis puntos por encima de la media nacional

Durante este 2025, el 60,8% de los exámenes de circulación de turismo en Palencia están siendo suspendidos por no resultar aptos los aspirantes, mientras que a nivel nacional ese mismo porcentaje de suspensos se reduce a un 54,19%. Tráfico estima que una mejora en la formación de los aspirantes palentinos reduciría el volumen de exámenes y ello agilizaría aún más la celebración de futuros exámenes de circulación.

Según datos de Jefatura provincial de Tráfico, en 2023 se expidieron 2.171 permisos de conducir, de los que 1.406 (el 64,76%) fueron para hombres y 765, para mujeres (el 35,23%). En 2022 la cifra fue similar ya que el 37,8% de los permisos expedidos (797) llevaban nombre de mujer y el 62% (1.309), de hombre, mientras que seis años antes, en 2018, el 37% (823) de los carnets tenían titular femenino y 1.397, masculino. Porcentajes que se han mantenido constantes a lo largo de las dos últimas décadas, salvo en 2020 a causa de la pandemia.

En relación con la población de la provincia, de las 99.069 personas con permiso de conducir que residen en Palencia en 2024 (datos de febrero), 58.494 son hombres y 40.575 mujeres. Es decir, el 59,04% del censo palentino de conductores son varones y el 40,95% son mujeres, según los datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de Palencia.

En cuanto a la edad, antes sacar el carnet era una necesidad a los 18 años porque se acababa de estudiar a edades más tempranas. Ahora muchos jóvenes siguen estudiando, principalmente en la Universidad y fuera de Palencia, eso hace que la edad ser retrase. Además empiezan a trabajar más tarde y sus hábitos de movilidad son distintos.

Entre pagar la matrícula, el psicotécnico, las tasas de tráfico, las clases prácticas y los gastos de gestión, sacar el carnet de conducir puede rondar hoy en día entre los 800 y los 1.000 euros, aunque todo depende del número de clases prácticas que se necesiten. Por eso también es lógico que las familias se echen para atrás cuando ponerse al volante no es una necesidad imperiosa y los chavales se lo tomen con más calma, cuando al fin y al cabo, tener carnet de conducir ya no está entre sus prioridades.