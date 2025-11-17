Coger un taxi en Valladolid capital será un 3,21% más caro en 2026

Coger un taxi será más caro el año que viene. Las tarifas subirán de media el 3,21%. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de ... Valladolid ha dado su visto bueno al incremento de importes a propuesta del sector teniendo en cuenta el análisis de costes e ingresos del servicio y tomando como referencia la tasa de variación anual estimada del IPC. Será el Ejecutivo regional el que ahora lo apruebe definitivamente a través de la Comisión Regional Regional de Precios.

Según recoge la propuesta, en la tarifa 1, que se aplica todos los días del año entre las 7:00 y las 23:00 horas, excepto festivos y celebraciones locales, la baja de bandera pasa de 1,95 a 2 euros. La percepción mínima también sube cinco céntimos para alcanzar los 4,10 y el kilómetro recorrido se incrementa de 1,16 a 1,21 euros. En esta tarifa de laborable, la hora de parada crece en 50 céntimos para quedar fijada en 21,50 euros.

En cuanto a la tarifa 2, que se aplica en horario nocturno entre las 23:00 y las 7:00 horas, así como los domingos y festivos de 7:00 a 23:00, las fiestas locales (15:00 a 23:00), los sábados y los días 24 y 31 de diciembre entre las 16:00 y las 23:00 horas, la bajada de bandera pasa de 2,70 a 2,75 y la percepción mínima se incrementa también en cinco céntimos hasta los 5,10 euros. El kilómetro recorrido sube cuatro céntimos para quedar fijado en 1,54 y la hora de parada costará 29,50, medio euro más que este año. En ninguno de los dos casos habrá crecimiento en el coste por el traslado de un bulto o maleta, que seguirá fijado en 0,70 euros por unidad.

Mientras que el taxi sube, Auvasa mantedrá sus precios el año que viene. El viaje con bonobús ordinario costará 45 céntimos y con el joven el precio será de 24. El bono 30 ordinario, que permite realizar viajes ilimitados durante un mes, tendrá un coste de 22,80 euros y el 30 Joven seguirá en 11 euros. Además, se mantiene la gratuidad para los menores de 15 años con el bono infantil.

La Junta de Gobierno ha aprobado este lunes la adquisición de tres nuevos autobuses rígidos impulsados por GNC en los que Auvasa invertirá 969.000 euros y que se incorporarán a la flota que cubre los servicios diarios en el primer semestre de 2026 tras los seis articulados que comenzaron a operar el pasado 30 de septiembre. Con la puesta en servicio de estos nuevos vehículos se mantendrá la edad media de la flota por debajo de los diez años, y la de los vehículos que habitualmente prestan servicio en las líneas ordinarias por debajo de los cinco.

Cada autobús dispone de 103 plazas totales, con doble espacio para usuarios en silla de ruedas, rampa doble automática y manual, tres puertas, así como las últimas innovaciones en cuanto a prestaciones tecnológicas, tanto para información de las personas viajeras a bordo con pantallas ultra panorámicas, como en materia de seguridad, con sistemas avanzados ADAS para la detección de obstáculos en la vía y alertas el personal de conducción, según la descripción facilitada por el Ayuntamiento.

Eduardo Cabanillas, gerente de la empresa pública, ha señalado que los vehículos, cuya compra ha sido autorizada hoy, se incorporarán a las líneas 2 y 6. En total 156 autobuses saldrán a las calles cada día para dar respuesta a una demanda creciente que se prevé que alcance los 31 millones de viajeros el próximo ejercicio. En 2019, antes de la pandemia esa flota era de 150, según recordó Cabanillas.