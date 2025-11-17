El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Para de taxis en la calle Puente Colgante. Rodrigo Jiménez

Coger un taxi en Valladolid capital será un 3,21% más caro en 2026

Auvasa, que mantiene sus precios el año que viene, incorporará tres nuevos autobuses a las líneas 2 y 6

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Coger un taxi será más caro el año que viene. Las tarifas subirán de media el 3,21%. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de ... Valladolid ha dado su visto bueno al incremento de importes a propuesta del sector teniendo en cuenta el análisis de costes e ingresos del servicio y tomando como referencia la tasa de variación anual estimada del IPC. Será el Ejecutivo regional el que ahora lo apruebe definitivamente a través de la Comisión Regional Regional de Precios.

