Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos

Prestar un mejor servicio «para conseguir que ya no haya quejas de los clientes». Este es el objetivo que se han marcado los socios de ... la cooperativa Radiotaxi de Valladolid, que este lunes estrenan un nuevo gestor de flotas equipado con inteligencia artificial (IA) para reducir el tiempo medio de espera de los ciudadanos que solicitan un vehículo por teléfono «desde los 2 ó 2,5 minutos» en los que está ahora, a solamente «9 ó 10 segundos».

Son palabras de Óscar Ordóñez, el presidente de la agrupación mayoritaria en el sector, a la que están adscritos 390 taxis de los 466 que operan en la ciudad. Esta organización ha invertido 70.000 euros en el sistema KBO, a los que hay que sumar «otros 120 euros al año por cada socio» a partir de ahora en concepto de mantenimiento. Es un desembolso elevado, pero confían en que sirva para poner fin a los problemas de acceso que lastran su labor y provocan el enfado de los usuarios que no consiguen contactar con la centralita.

El sistema «es capaz de coger 100 llamadas por minuto», detalla el máximo responsable de Radiotaxi, quien sentencia que este salto cualitativo en la capacidad de atención «es lo que hemos intentado hacer durante cuatro años, hasta que hemos encontrado esta tecnología» que está desarrollada por una empresa de Vigo. «Hemos estado indagando por todos lados y una vez que nos la presentaron nos dijeron que en Burgos ya la tenían», explica Ordóñez, que añade que en tierras del Cid «están muy contentos y por eso la vamos a implantar nosotros». También la tienen «en Bilbao, donde antes cogían 2.000 llamadas al día y lo están duplicando, cogen 4.000», apostilla.

390 taxis cuentan con la tecnología KBO Se trata de casi el 84% de los 466 vehículos que prestan este servicio público en Valladolid.

Ahora bien, ¿cómo funciona? «Cuando el cliente contacta con nosotros en los teléfonos 983291411 ó 983207755 la llamada empieza con un bot» que detecta si se trata de un usuario habitual, a partir de su número de móvil. Si lo es, le propone «los dos últimos sitios a los que ha pedido un taxi según la hora», y suponiendo que quiera ir a una de esas direcciones basta con que la seleccione y pulse en un 'sí'. De lo contrario entra en juego «la inteligencia artificial, que escucha y entiende las palabras que dice y directamente se lo manda donde lo pide». Por último, «en el caso de que eso no funcione o no quiera hablar con una máquina», se activa la posibilidad de conversar con una teleoperadora como hasta ahora.

Este modelo «podría quitar el puesto de trabajo a dos personas de las siete que tenemos, con cinco personas tendríamos suficiente», continúa el presidente de Radiotaxi, pero la cooperativa no contempla esa posibilidad. «Vamos a encontrar trabajo para ellas Nos vamos a asociar con otras ciudades para no perder esos empleos, tenemos gente que lleva 20 años con nosotros», tranquiliza.

Servidores de Amazon

KBO«utiliza servidores de Amazon que están en distintos países, porque los tienen en Francia, en Estados Unidos, en Australia... y eso es lo bueno, porque conseguimos que el sistema no se caiga», señala Óscar Ordóñez, que reconoce que «teníamos el problema ése, que de vez en cuando estábamos diez minutos o un cuarto de hora sin la posibilidad de coger llamadas o de cogerlas pero no poder comunicarnos con los taxis. Con esto lo hemos solventado, además de poder atender muchísimas más llamadas», sentencia.

Los profesionales del volante han instalado un aparato bluetooth de última generación en sus coches

Para ello los profesionales del volante han tenido que «realizar la instalación de un aparato bluetooth nuevo de última generación» en los coches, que se ha llevado a cabo en dos talleres «porque son los únicos autorizados para pasar luego la ITV de los taxímetros, que eso conlleva otro coste de unos 10 ó 12 euros» por licencia. «Les hemos tenido machacados de trabajo», asegura el representante de Radiotaxi.

«Ahora nos falta que el Ayuntamiento nos apoye y nos ponga unos números en las paradas –hay 62 en la capital vallisoletana, «es una de las ciudades que más tiene de España»–, que llevamos solicitándolos desde hace cuatro años», reivindica, de modo que «la persona que no sepa en qué calle está, sobre todo la gente de fuera, los visitantes, puedan verlo y decirlo cuando solicitan el servicio». Y al hilo de esto, recuerda que continúan sin cambios tanto el canal WhatsApp (653659000) como la aplicación Pidetaxi.