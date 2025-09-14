El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Taxis a la espera de clientes en la parada de Puente Colgante de Valladolid este sábado. Rodrigo Jiménez

Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos

La cooperativa Radiotaxi ha invertido 70.000 euros en el nuevo gestor de flotas, que comienza a funcionar este lunes como solución a las quejas por el excesivo tiempo de espera

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:21

Prestar un mejor servicio «para conseguir que ya no haya quejas de los clientes». Este es el objetivo que se han marcado los socios de ... la cooperativa Radiotaxi de Valladolid, que este lunes estrenan un nuevo gestor de flotas equipado con inteligencia artificial (IA) para reducir el tiempo medio de espera de los ciudadanos que solicitan un vehículo por teléfono «desde los 2 ó 2,5 minutos» en los que está ahora, a solamente «9 ó 10 segundos».

