El Clínico refuerza el seguimiento y apoyo a pacientes laringectomizados y con traqueotomía

El principal miedo es a ahogarse, porque lo natural es tomar el aire de manera inconsciente por la boca o la nariz, y en ellos, ... de repente, todo pasa por el orificio que se les ha practicado en el cuello. Son pacientes a los que los especialistas en Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial han practicado una laringectomía por un proceso oncológico o inflamatorio grave o enfermos que han pasado por la UCI y allí los intensivistas han tenido que recurrir a una traqueostomía percutánea para conectarlos a ventilación y que pudieran respirar. Para todos ellos, el día después es bastante complejo en el manejo de cánulas, tubos, filtros... Con bastantes papeletas de acabar en urgencias por dudas o falta de destreza y de culminar con un ingreso por una complicación.

Y ahí entra la nueva consulta en cuidados de enfermería que ha logrado acreditación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y que desde su novena planta se centra en personas con estoma respiratorio, que es el orificio que abre en la traquea esa nueva vía aérea para respirar, de ahí el término de traqueostomía. Es la primera consulta de este tipo en los hospitales de Castilla y León, de Sacyl, y una de las pocas que funcionan en España.

«Teníamos que dar una solución de continuidad de cuidados a estos pacientes, de entrenamiento, de educación sanitaria hacia el autocuidado y de resolución de algunos de sus procesos. Una pequeña carencia en el manejo de estas cuestiones o desconocimiento de técnicas puede generar una emergencia de la vía aérea, que puede ser una emergencia vital», explica Sonia de Juana, jefa de la Unidad de Enfermería del Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial del Clínico, sobre esta consulta. Atienden a pacientes que requieren cuidados que resultan complejos, incluso para sanitarios profesionales pero que no están familiarizados con el manejo de los estomas, que ven condicionada la respiración por esa nueva vía en el cuello, pero también la deglución de la comida, con riesgo de broncoaspiración (que la alimentación vaya al pulmón) o el habla.

El 26% de los pacientes laringectomizados reingresa en el hospital a lo largo del primer mes tras el alta inicial

El refuerzo de esta atención por parte de personal especializado de enfermería evita visitas a urgencias e ingresos por un manejo incorrecto del instrumental o una higiene deficientes de la nueva vía abierta para respirar, detecta precozmente posibles complicaciones y ataja visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios, en unos pacientes, las personas laringectomizadas, que presentan tasas de reingreso del 26% en el primer mes tras el alta.

La atención en la nueva consulta está sistematizada, con un primer contacto tras el alta del paciente en un máximo de 72 horas, cita que se extiende unos 40 minutos y en la que se da formación a enfermo y al cuidador y se valoran las necesidades concretas de cada persona, con posibilidad incluso de articular medidas con los asistentes sociales si la enfermera detecta esa necesidad. Sonia de Juana subraya la aportación que ofrece este cuidado experto, con accesibilidad por parte de paciente para solventar dudas, por teléfono, correo electrónico o presencialmente, y con orientación a profesionales de otros servicios o de Atención Primaria. A partir de ahí, se pautan consultas periódicas y se facilitar otras citas médicas que pueda requerir el paciente.

«En los primeros días suelen tener muchas secreciones y se generan tapones de moco que les pueden provocar insuficiencias respiratorias graves si no se solventan. A veces atendemos la formación de granulomas que se generan si no se sujetan bien los dispositivos o hay problemas porque no se limpian correctamente», apunta la enfermera de Otorrino sobre causas que llevan a estos pacientes a urgencias. Personas que afrontan un cambio muy duro en su día a día. Ese orificio en el cuello que necesitan para respirar les afecta «en todas las esferas de su vida, a su imagen, a su relación con los demás, a sus relaciones sexuales, a su trabajo... Hay gente que no puede reincorporarse si trabaja de cara al público porque se les dificulta volver», añade Sonia de Juana.

Primer contacto previo

La consulta de cuidados especializados cuenta con una enfermera a jornada completa, Laura Castaño, a la que apoyan otros dos compañeros: Rodrigo Gil y Laura Muñoz. Esta nueva prestación ha echado a andar recientemente en el Clínico con un primer balance de 80 pacientes. Se ha centrado en estos primeros momentos en toda la asistencia y apoyo en el día después, pero aspiran a adelantar el contacto con estos pacientes de forma previa, una vez que el médico les ha comunicado que va a realizar una traqueostomía.

«Sentarnos con ellos para resolverles dudas y hacer una valoración nutricional, social, de su estado respiratorio por si van a necesitar fisioterapia o soporte nutricional previo, o la gestión de alguna ayuda social de cara al alta», precisa la experta este tipo de enfermería. Esto es algo que puede hacerse con los pacientes de este servicio más que con los que atienden en Cuidados Intensivos. Estos últimos son una cifra creciente y desde el área de hospitalización de Otorrino se acogen enfermos de otros servicios que salen de la UCI con un estoma respiratorio.