Sonia de Juana, Laura Castaño, Rodrigo Gil y Laura Muñoz, integrantes de la nueva consulta especializada en el estoma respiratorio del Clínico de Valladolid.

Sonia de Juana, Laura Castaño, Rodrigo Gil y Laura Muñoz, integrantes de la nueva consulta especializada en el estoma respiratorio del Clínico de Valladolid. Alberto Mingueza
Sanidad en Valladolid

El Clínico refuerza el seguimiento y apoyo a pacientes laringectomizados y con traqueotomía

El Servicio de Otorrinolaringología impulsa la primera consulta de enfermería en Castilla y León especializada en el seguimiento y la formación de estos pacientes, proclives a complicaciones y reingresos

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

El principal miedo es a ahogarse, porque lo natural es tomar el aire de manera inconsciente por la boca o la nariz, y en ellos, ... de repente, todo pasa por el orificio que se les ha practicado en el cuello. Son pacientes a los que los especialistas en Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial han practicado una laringectomía por un proceso oncológico o inflamatorio grave o enfermos que han pasado por la UCI y allí los intensivistas han tenido que recurrir a una traqueostomía percutánea para conectarlos a ventilación y que pudieran respirar. Para todos ellos, el día después es bastante complejo en el manejo de cánulas, tubos, filtros... Con bastantes papeletas de acabar en urgencias por dudas o falta de destreza y de culminar con un ingreso por una complicación.

