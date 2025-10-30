El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una enfermera anota la tensión arterial de una paciente en una imagen de archivo.

Residentes de Enfermería Familiar en Valladolid denuncian que sus tutores pueden ser relevados por profesionales sin especialidad

Son plazas afectadas por el concurso de traslados y desde la Junta señalan que garantizarán, en todo caso, la continuidad de la formación de los EIR

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:47

Comenta

El concurso de traslados impulsado por la Consejería de Sanidad ha levantado malestar entre residentes (EIR) de Enfermería Familiar y Comunitaria, porque entre las plazas ... ofertadas figuran varias en centros de salud de tutores que guían su formación y abren la puerta al recambio de estos profesionales especializados por enfermeras generalistas. Son puestos a los que pueden concurrir cualquier enfermero o enfermera. Destinos, por ejemplo, en los que recalan profesionales veteranos que quieren dejar el ámbito hospitalario y a los que llegan en una valoración de méritos en la que priman los años en el tajo, pero no la formación especializada para esa plaza. Eso es lo que denuncian los EIR de Medicina Familiar y Comunitaria.

