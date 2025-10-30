Residentes de Enfermería Familiar en Valladolid denuncian que sus tutores pueden ser relevados por profesionales sin especialidad

El concurso de traslados impulsado por la Consejería de Sanidad ha levantado malestar entre residentes (EIR) de Enfermería Familiar y Comunitaria, porque entre las plazas ... ofertadas figuran varias en centros de salud de tutores que guían su formación y abren la puerta al recambio de estos profesionales especializados por enfermeras generalistas. Son puestos a los que pueden concurrir cualquier enfermero o enfermera. Destinos, por ejemplo, en los que recalan profesionales veteranos que quieren dejar el ámbito hospitalario y a los que llegan en una valoración de méritos en la que priman los años en el tajo, pero no la formación especializada para esa plaza. Eso es lo que denuncian los EIR de Medicina Familiar y Comunitaria.

«La enfermería Familiar y Comunitaria es la más denostada y vapuleada, sigue siendo invisible», lamentan los jóvenes profesionales que se están especializando en este ámbito

En concreto en el Área Oeste de Valladolid hay 21 residentes de enfermería (10 en su segundo año de formación en consultas y 11 en el primero), que se toparon el 9 de octubre, cuando se publicó en el Portal de Salud el listado de vacantes del concurso de traslados, que las que ocupaban once de sus tutores estaban incluidas, pudiendo ser estas nuevos destinos profesionales para enfermeras sin formación en Medicina Familiar y Comunitaria. Es una situación generalizable en el conjunto de Castilla y León. Un primer recuento autonómico arroja 73 plazas de tutores afectadas, con profesionales que tutorizan la especialización laboral de unos 70 enfermeros en formación, aunque las cifras son provisionales.

«Eso supondría que casi la mitad de los residentes nos quedaríamos sin tutor, lo que provocaría la destrucción de varias unidades docentes y supondría que se cortaría esa docencia o se empobrecería», señalan los residentes del Área de Salud Valladolid Oeste en un escrito que han remitido a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional de la Consejería de Sanidad de la Junta. Desde la consejería aseguran que la continuidad de la formación de estos jóvenes profesionales está garantizada «en todo caso», aunque haya que hacer «ajustes» tras la adjudicación de esas plazas.

«Como residentes valoramos la importancia de la figura del tutor durante nuestro proceso de aprendizaje», apuntan los enfermeros en fase de especialización, antes de remarcar que son los docentes con competencia suficiente quienes garantizan una formación de calidad ajustada al programa que exige el Ministerio de Sanidad para la especialidad que da asistencia a los pacientes en Atención Primaria.

«Castilla y León aún no ha desarrollado la categoría profesional que corresponde a los profesionales de Enfermería de Familia y Comunitaria, no ha creado plazas acordes a su categoría (nivel 22) ni se han reconvertido plazas ni se han convocado procesos de traslado u oposiciones adaptadas a su perfil», remarcan en el documento.

Sanidad señala que sentencias judiciales obligan a ofertar las vacantes que ahora ocupan enfermeras tutoras de forma provisional

«No estaríamos hablando de esta situación si los enfermeros especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria fueran ocupando los puestos que les corresponden acorde a su formación y a su categoría profesional, lo mismo que ocurre con otras especialidades. Por desgracia para ellos y para los usuarios, la enfermería Familiar y Comunitaria es la más denostada y vapuleada, sigue siendo invisible para un aparte importante de la población, políticos, medios de comunicación e incluso parte de sus compañeras», valoran los jóvenes residentes de esta especialidad en el Área Oeste de Valladolid.

La gerencia están «valorando la situación»

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que existen sentencias que obligan a ofertar en el concurso de traslados todos los puestos vacantes, «lo que incluye las plazas de enfermero o enfermera de Atención Primaria vacantes que actualmente están ocupados de forma temporal por enfermeras especialistas que ejercen de tutoras de EIR».

Desde el departamento que dirige el consejero Alejandro Vázquez añaden que con independencia de cómo culmine el concurso de traslados en esos puestos, «la formación de residentes en Enfermería Familiar y Comunitaria está garantizada». Precisan que las unidades docentes de cada gerencia de Atención Primaria está «valorando la situación» por si tuviera que realizar ajustes en algún caso. «Son cuestiones organizativas que se van a acometer en plazo», concluyen desde la Junta.