El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención de un doble trasplante, de riñón e hígado, efectuado en Valladolid por equipos del Clínico y del Río Hortega.
Sanidad en Valladolid

El Clínico cumple 30 años de trasplantes de riñón rozando los 1.500 injertos

«Supuso un desafío para el hospital y mucho trabajo de preparación», recuerdan los precursores de una intervención que «cambia la vida de las personas»

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:48

Comenta

De depender cada dos días de conectarse a una máquina de diálisis que filtre lo que no pueden depurar unos riñones en situación de insuficiencia crónica terminal ... a recuperar la libertad de hacer vida normal. Eso es lo que implica para un paciente un trasplante de riñón y este 5 de diciembre se han cumplido 30 años del primero que se realizó en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, iniciando un camino que roza en este momento los 1.500 injertos renales. Concretamente, 1.480.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Clínico cumple 30 años de trasplantes de riñón rozando los 1.500 injertos

El Clínico cumple 30 años de trasplantes de riñón rozando los 1.500 injertos