Preparativos en la sala del acelerado lineal del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en el que se aplica la nueva técnica radioterápica.

Preparativos en la sala del acelerado lineal del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en el que se aplica la nueva técnica radioterápica. Rodrigo Jiménez

Sanidad en Valladolid

El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión

El hospital vallisoletano evitará traslados a Burgos y Salamanca de pacientes con tumores benignos pero graves, como los meningiomas, que recibirán ahora este tratamiento en el centro vallisoletano

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:42

La primera paciente ha sido, este 19 de noviembre, una mujer con un meningioma (un tumor benigno que crece en las membranas que rodean el ... cerebro), pero el nuevo tratamiento de radioterapia de alta precisión que acaba de incorporar el Hospital Clínico Universitario de Valladolid amplía las opciones para tratar también a enfermos en los que su cáncer ha evolucionado con metástasis malignas en el cerebro. Se trata de radioterapia estereotáxica cerebral. Este término técnico define una radiación de precisión «inframilimétrica» que permite aplicar dosis más intensas y más precisas sobre la lesión, evitando dañar tejidos sanos, y se implanta en la cartera de prestaciones del Servicio de Oncología Radioterápica, que atiende en el Clínico vallisoletano a toda la población de Valladolid y a pacientes de Palencia y Segovia. Se suma esta nueva técnica a la que incorporó este servicio meses atrás y que convertía al hospital pucelano en el único de la comunidad con todos los tratamientos de radioterapia que se pueden aplicar al cáncer de próstata.

