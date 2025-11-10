El PET-TAC cumple dos años en el Clínico: 7.500 pacientes tratados y un futuro decisivo frente al alzheimer

Es un equipamiento de primer nivel que afina sustancialmente los diagnósticos y permite tratamientos más personalizados al ofrecer a los médicos una imagen del paciente ... que combina una tomografía por emisión de positrones (PET), que mide la actividad metabólica de los tejidos usando un radiofármaco que señala cambios celulares tempranos, y la tomografía axial computarizada (TAC), que proporciona imágenes detalladas de los órganos del cuerpo para localizar posibles anomalías con precisión.

Se llama PET-TAC y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid estrenó hace dos años uno en su Servicio de Medicina Nuclear por el que han pasado 7.500 pacientes, la mayor parte oncológicos, y que será decisivo en el futuro a corto plazo para la aplicación de los nuevos tratamientos que frenan el alzhéimer en pacientes diagnosticados en un estadio temprano. Esas terapias están ahora en la recta final de proceso de aprobación por las autoridades sanitarias. Toda esta andadura y la que vendrá empezó el 30 de octubre de 2023, con el paciente que estrenó ese equipo tecnológico en el Clínico.

«El PET-TAC mejora la previsión diagnóstica y permite seleccionar mucho mejor el tipo de tratamiento que se va a realizar después» Ricardo Ruano Jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

«Tenemos un grupo de trabajo que incluye a profesionales de los dos hospitales y que ya está valorando cómo sería el escenario con este tipo de pacientes con alzhéimer», avanza Ricardo Ruano Pérez, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico, respecto de las expectativas de futuro que se abren con estos tratamientos antiamiloides, Lecanemab y Donanemab, que reducen los acúmulos de esta proteína en el cerebro que es lo que causa el avance en el deterioro cognitivo. Los especialistas de Medicina Nuclear, a través de las imágenes de sus equipos, serán claves en la selección de pacientes que dan el perfil para estos tratamientos y también en el seguimiento de la efectividad, para ver si hay realmente una mejoría clínica que aconseje proseguir con la terapia o no.

Parte del equipo de profesionales que atiende a los pacientes en el Servicio de Medicina Nuclear, delante del PET-TAC del Hospital Clínico; sala en la que esperan los pacientes tras inyectarles el radiofármaco, y el doctor Ricardo Ruano, jefe del servicio. Carlos Espeso

Esos nuevos tratamientos para frenar el avance del alzhéimer, que ya se aplican en Estados Unidos, y en los que enfermos, familiares y neurólogos tienen puestas fuertes expectativas, se incorporarán una vez aprobados en España a la agenda diaria la Medicina Nuclear. 2026 puede ser el año de inicio, por lo avanzado del proceso de autorización. El PET-TAC es el equipamiento que abandera ese servicio en el Clínico, prestando atención también a pacientes del Río Hortega, y uno de los cinco públicos que hay en Castilla y León, que se suma a los instalados en los hospitales de Burgos, León, y Salamanca (con dos, uno de ellos antiguo). Hay otro equipo en un centro privado, el Hospital Recoletas Campo Grande.

«Permite caracterizar el tipo de tumor, la extensión del mismo, y no solo el órgano donde está ubicado, sino la posibilidad de que existan metástasis a nivel regional o a distancia. En una sola exploración que dura unos 15 minutos te permite ver la patología a diferente niveles, mejora la previsión diagnóstica en los pacientes y permite seleccionar mucho mejor el tipo de tratamiento que se va a realizar después. El PET-TAC ayuda mucho a que los comités de tumores (grupos de especialistas de varios servicios que evalúan cada tipo de cáncer concreto) sean capaces de elegir cuál es el tipo de terapia más adecuada para cada paciente», describe el doctor Ruano. Y eso incrementa la supervivencia y la calidad de vida.

Oncología, Neurología, Cardiología...

Enfermos oncológicos con tumores de pulmón, de cabeza y cuello, de próstata o ginecológicos como el de ovario, endometrio o mama, linfomas o neuroendocrinos son el grupo más numeroso que ha sido sometido a estudios en el PET-TAC del Clínico vallisoletano. A ellos se suman pacientes con deterioro cognitivo para valorar si es a causa de la Enfermedad de Alzheimer (unos 600 al año) o con sospecha de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson.

A las áreas de Oncología y Neurología, les sigue Cardiología en incorporación de pacientes en la agenda diaria del PET-TAC, personas que han sufrido un infarto o una angina de pecho, o una endocarditis infecciosa y para las que los especialistas que las tratan necesitan conocer con precisión las secuelas en las distintas áreas del corazón.

Los radiofármacos que se inyectan al paciente son «totalmente seguros» y de «vida media muy corta», se eliminan con rápidez

Los enfermos citados para ser explorados en ese equipo afrontan una prueba de no más de 15 minutos si es de cuerpo entero, tiempo que baja a 8 minutos en los estudios cerebrales. Una hora antes se les administra un radiofármaco en vena. El término 'nuclear' impone respeto a quien aterriza en este servicio para un estudio o un tratamiento. «Es importante explicarle muy bien las características de la pueba, los isótopos que administramos son totalmente seguros y de vida media muy corta, no van a producir ningún efecto dañino al paciente. Cuando acaba el PEC-TAC, el nivel de radiación es muy bajo, les aconsejamos beber un poco más de agua para eliminar el fármaco y evitar el contacto inmediato con niños y embarazadas, meramente por prevención», señala Ricardo Ruano. Fluor 18, Galio 68, Lutecio 177, Yodo 131, Tecnecio 99, entre otros, son sustancias que se emplean como radiotrazadores para diagnóstico o tratamientos en los servicios de Medicina Nuclear.

La máquina que aglutina las ventajas de la doble tomografía es el equipamiento tecnológico puntero del servicio de Medicina Nuclear del Clínico, pero su personal (nueve médicos especialistas, cuatro médicos residentes, diez enfermeras, trece técnicos sanitarios, dos celadores y cuatro administrativos) trabaja con tres gammacámaras, una de ellas portátil que puede llevarse a quirófano para utilizar en intervenciones quirúrgicas y un equipo SPECT-TAC.

La zona en la que se ubica, totalmente renovada, cuenta con un entorno cuidado, con fotografías e iluminación que humanizan la estancia. Dispone de una moderna estancia compartimentada con camillas para la espera de los pacientes a los que se ha inyectado el isótopo radiactivo (seguro y de rápida eliminación) que permite ese estudio de imagen más minucioso y de dos habitaciones para las personas que ingresan para un tratamiento metabólico, con el que se aplica radiación directamente sobre células enfermas usando radiofármacos específicos. «Hemos intentado buscar la mayor comodidad para el paciente y suele generar buena impresión. El hospital hizo un esfuerzo muy grande en la humanización de las salas», valora el doctor Ruano.

Los especialistas de Medicina Nuclear el Clínico vallisoletano atienden unos 120 ingresos anuales de pacientes con cáncer de tiroides y aplican también terapias para tratar el hipertiroidismo. En el caso del PET-TAC, su población de referencia es todo Valladolid, pero para otras asistencias, como la que realizan sobre los ganglios centinelas en los casos de cáncer de mama, reciben pacientes de Segovia.

Los especialistas de este servicio trabajan a diario con multitud de compañeros de otras áreas. Con oncólogos, hematólogos, cardiólogos, neurólogos, neumólogos, ginecólogos, con los radiofísicos que se encargan de todo los relacionado con la seguridad y el mantemiento de los equipos. «El trabajo coordinado es muy importante», subraya el jefe del Servicio de Medicina Nuclear. Tanto en los comités de diferentes especialistas que abordan cada tumor, como en los informes que se hacen de los pacientes que pasan por el PEC-TAC, que realizan conjuntamente con médicos radiólogos, lo que da un plus de garantía a paciente. El Clínico de Valladolid estrena su año tres de trabajo con el PEC-TAC.