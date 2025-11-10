El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El doctor Ruano sigue junto a dos técnicos la prueba que se le realiza a un paciente en el PET-TAC del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

El doctor Ruano sigue junto a dos técnicos la prueba que se le realiza a un paciente en el PET-TAC del Hospital Clínico Universitario de Valladolid Carlos Espeso

El PET-TAC cumple dos años en el Clínico: 7.500 pacientes tratados y un futuro decisivo frente al alzheimer

El equipamiento permite a los especialistas de Medicina Nuclear afinar diagnósticos y personalizar tratamientos en pacientes oncológicos, cardiacos, neurológicos y endocrinos

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Es un equipamiento de primer nivel que afina sustancialmente los diagnósticos y permite tratamientos más personalizados al ofrecer a los médicos una imagen del paciente ... que combina una tomografía por emisión de positrones (PET), que mide la actividad metabólica de los tejidos usando un radiofármaco que señala cambios celulares tempranos, y la tomografía axial computarizada (TAC), que proporciona imágenes detalladas de los órganos del cuerpo para localizar posibles anomalías con precisión.

