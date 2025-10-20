Sacyl reconoce la 'excelencia' de cuatro servicios de Clínico y Río Hortega y tres centros de salud

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 14:21 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

La Gerencia Regional de Salud ha otorgano el sello Sacyl Excelente a varios servicios hospitalarios y equipos de Atención Primaria de Valladolid. Es un reconocimiento con tres niveles (básico, avanzado y excelente) con el que se persigue «involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, saí como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan las excelencia», han destadado desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Ganan este sello 16 servicios hospitalarios y 6 centros de salud repartidos por Castilla y León. Los responsables de Sacyl otorgan este reconocimiento al Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario, que logra alcanzar el nivel más alto, categoría que la consejería otorga también la Cardiología del Hospital de Salamanca. El equipo de Atención Primaria de La Victoria logra un sello de calidad en el escalón inmediatamente inferior, el 'avanzado'.

Ampliar Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Otros equipos que acompañan en Valladolid a los anestesistas del Clínico, son el del Servicio de Cirugía Torácica del mismo hospital y dos del Río Hortega: el de Medicina Intensiva y el de Cirugía Oral y Maxilofacial. Estos tres reconocimientos son de 'Sacyl Excelencia' nivel inicial.

En el área de Atención Primaria, reciben también este sello los equipo de los centros de salud de Delicias II y de Villafrechós.

En el resto de la comunidad

Completan los servicios que reciben este marchamo de calidad, el de de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial de Ávila; el de Cardiología de Burgos; los de Cirugía Torácica, Hematología, Neurocirugía y Pediatria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; y los de Urología y Pediatría de Soria. A ellos se suman los equipos de Atención Primaria Aranda Sur, Torquemada y Almazán. Todos ellos reciben un sello de excelencia en nivel inicial.

Sacyl otorga un reconocimiento avanzado a los servicios Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de Burgos), de Nefrología de León y de Urgencias de Salamanca.