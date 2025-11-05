1.800 cirujanos conocen en Valladolid el robot Da Vinci 5, que opera trasplantes de hígado y pulmón

«La cirugía es un cambio constante. Siempre digo que he tenido que hacer varias formaciones, primero en cirugía abierta, luego en cirugía laparoscópica, ahora ... en cirugía robótica y me tocará una cuarta, que es la cirugía digital». David Pacheco, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Río Hortega y presidente (junto con los doctores Miguel Toledano y Vicente Simó) del comité organizador de la Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos, sitúa el contexto en el que se mueven profesionalmente los 1.800 especialistas que participarán hasta el viernes en esta cita que se desarrolla en Valladolid y que ha propiciado el lanzamiento en España de la nueva versión del robot Da Vinci, la número 5. Pacheco es, además, el responsable de la unidad de trasplante hepático que desde el Río Hortega atiende a pacientes de toda Castilla y León.

Ampliar Miguel Toledano y David Pacheco, copresidentes del comité organizador de la reunión nacional de cirujanos, junto con Pilar Pinto (coordinadora de cirugía robótica del Río Hortega), Enrique Asensio y Javier Tejero, del Servicio de Cirugía General del hospital vallisoletano. R. Jiménez

El modelo reactualizado de la plataforma robótica Da Vinci, según se ha destacado en ese lanzamiento, potencia toda la parte de computación del equipo, impulsando la posibilidad de sacar partido a la Inteligencia Artificial, y permite abordar más de cien indicaciones quirúrgicas diferentes de la práctica totalidad de las especialidades que llevan a un paciente a quirófano, desde la cirugía general y de aparato digestivo a la urología, ginecología, otorrino, cirugía cardiaca o cirugía torácica, incluidos trasplantes renales, hepáticos, pulmonares o de páncreas. Ponentes extranjeros mostrarán como trabajan los injertos de órganos con robot.

El Da Vinci 5 que se ha presentado a los especialistas del bisturí en Valladolid no se ha estrenado aún es España, pero hay cerca de medio millar funcionando a pleno rendimiento en hospitales estadounidenses. «Por desgracia, todavía en Europa vamos bastante por detrás de Estados Unidos en este aspecto», apunta David Pacheco, que moderó este miércoles una charla en la que Anthony González, un colega de Miami, ha compartido su experiencia cotidiana de trabajo con este equipamiento de última generación. De los 29 robot con los que contaba su hospital en Florida, 12 eran plataformas del último modelo del Da Vinci.

El precio de compra de cada plataforma quirúrgica Da Vinci 5 está en los 2,5 millones de euros

«Es un sistema que nace con más de cinco años de desarrollo y trece millones de cirugías en todo el mundo... Cada avance técnico supone una consecuencia directa en la vida de los pacientes y de los cirujanos, con menos complicaciones, recuperaciones más rápidas, estancias más cortas y un sistema sanitario más eficiente y sostenible», ha defendido Jesús García, director de Márketing de Abex, la firma comercializadora del nuevo robot y que desarrolla la empresa Intuitive. Los asistentes a la reunión de cirujanos de Valladolid han podido ver de cerca un equipo que se irá incorporando paulatinamente a hospitales españoles. Su coste son 2,5 millones de euros y los especialistas deben pasar antes por una formación en su uso que se articula en cuatro fases: módulos 'on line', de simulación, de observación de casos y certificación con tutorizaciones.

Los cirujanos participantes en el evento que se celebra en Valladolid tienen por delante un programa con alrededor de 200 ponentes, de los cuales 20 son de otros países y con equipos de 40 empresas relacionadas con tecnología quirúrgica. Son jornadas de actualización y puesta en común de conocimientos y experiencias. Abordarán desde el manejo del traumatismo hepático a la mastectomía mínimamente invasiva, el empleo del robot en cirugías de urgencia o el efecto de la guardia en la calidad de vida de los cirujanos.

Técnicas mínimamente invasivas Los hasta 12 días de ingreso de una cirugía abierta han bajado ahora a 3 jornadas de estancia por un 'colon'

«Este congreso esperamos que sea un punto de inflexión entre lo que es la cirugía analógica y el principio de la cirugía digital y eso supone una transformación que se irá haciendo poco a poco. De todo lo que es la cirugía convencional, con un equipo que trabaja en un quirófano aislado frente a un quirófano digital, en el que tienes acceso a bases de datos en cualquier momento que te haga falta, a reconstrucciones en 3D de la anatomía de cada paciente... Y todo ello integrado en las nuevas plataformas quirúrgicas robóticas que aumentan la precisión con la que operamos y, por tanto, la seguridad y los resultados», vaticina el doctor David Pacheco.

Ese avance hacia la cirugía digital que permitirá robots como el Da Vinci 5 supone un cambio de enfoque hacia la «cirugía individualizada y no poblacional». Eso ofrecerá la posibilidad de simulación con modelos virtuales de los pacientes que pasan por quirófano, sobre todo en operaciones complicadas. «Es decir, que cuando yo opere a un paciente complejo, cuente con un modelo anatómico suyo y pueda crear una réplica virtual a la cual yo pueda operar con el robot las veces que considere necesarias antes de intervenir a ese paciente», subraya el jefe del Servicio de Cirugía General del Río Hortega, cuyo profesionales trabajan en quirófanos con el Da Vinci 4, la versión inmediatamente anterior a la presentada este miércoles.

Una asistente observa el Da Vinci 5. La torre y los cuatro brazos de esta plataforma actualizada y otro de los robots, con cuatro brazos que trabajan por separado de la firma CMR, que pueden ver los cirujanos en la reunión nacional de Valladolid y que utilizan ya profesionales del Ramón y Cajal y Bellvitge.

«La cirugía es movimiento, es cambio, porque estamos en constante evolución, siempre aprendiendo», remarca David Pacheco, que resalta que citas profesionales como la Reunión Nacional de Cirugía que acoge esta semana Valladolid permiten «sacar conclusiones y resultados que favorecen a los pacientes».

Un gasto de 250 euros por participante y día en la ciudad

Esa evolución en el trabajo quirúrgico que ha supuesto pasar de las cirugías abiertas a las mínimamente invasivas ha reducido el riesgo de infecciones y los días de ingreso de los enfermos intervenidos. «Un paciente podía estar antes hasta 10 o 12 días ingresado, mientras que ahora mismo, la estancia por un 'colon' puede situarse en 3 días», describe el especialista del Río Hortega.

La Reunión Nacional de Cirugía que se celebra en Valladolid supone la edición vigesimoquinta. El contenido médico del programa que acoge el Centro Cultural Miguel Delibes es lo nuclear de una cita que, en paralelo, supone una inyección de actividad económica para la hostelería y los alojamientos de la ciudad y la provincia, con 1.800 asistentes llegados de toda España y del extranjero. La Sociedad Municipal de Turismo estima que cada participante duerme una media de 2,4 a 3 noches en alojamientos de la capital y la provincia y gasta un promedio de 250 euros diarios.