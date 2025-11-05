El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los asistentes a la reunión de cirujanos en Valladolid contempla el Da Vinci 5. R. Jiménez

1.800 cirujanos conocen en Valladolid el robot Da Vinci 5, que opera trasplantes de hígado y pulmón

«Esta reunión será un punto de inflexión hacia la cirugía digital», defiende David Pacheco, jefe del Servicio de Cirugía General del Río Hortega y copresidente del comité organizador del congreso que acoge la ciudad

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00

«La cirugía es un cambio constante. Siempre digo que he tenido que hacer varias formaciones, primero en cirugía abierta, luego en cirugía laparoscópica, ahora ... en cirugía robótica y me tocará una cuarta, que es la cirugía digital». David Pacheco, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Río Hortega y presidente (junto con los doctores Miguel Toledano y Vicente Simó) del comité organizador de la Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos, sitúa el contexto en el que se mueven profesionalmente los 1.800 especialistas que participarán hasta el viernes en esta cita que se desarrolla en Valladolid y que ha propiciado el lanzamiento en España de la nueva versión del robot Da Vinci, la número 5. Pacheco es, además, el responsable de la unidad de trasplante hepático que desde el Río Hortega atiende a pacientes de toda Castilla y León.

