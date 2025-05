El clero vallisoletano celebra a su patrón en la casa donde estuvo el Papa León XIV

Platicaba Robert Prevost hace unos meses «de la necesidad de un enfoque pastoral en la cercanía y en la unidad». Ahora, este sábado, la frase ... derivó en plegaria durante la celebración de la festividad de San Juan de Ávila, patrón del Clero Secular Diocesano Español que en el caso vallisoletano, de manera casual a la par que oportuna, se celebró en la parroquia del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

La casa vallisoletana donde estuvo León XIV, siendo prior general de la Orden de San Agustín, para participar en un acto académico con motivo de la celebración -en 2008- del 40 aniversario de esta institución teológica en unas jornadas donde se indagaba en los cuatro lustros de servicio de la Iglesia en Valladolid. Y, precisamente, también un mes de mayo pero 17 años después y a las pocas horas de ser nombrado sucesor del apóstol Pedro, los presbíteros y diáconos que ejercen su ministerio en la capital y provincia vallisoletana celebraron su patrón reconociéndose como «sembradores de esperanza» de una sociedad especialmente integradora con su clero, siendo vecinos y partícipes de una misma realidad «donde el evangelio ayuda a edificar el día a día».

Fue una celebración donde los sacerdotes vallisoletanos se felicitaron y se mostraron orgullosos del nuevo Sumo Pontífice que, ya en su etapa de cardenal, se ha recordado, ensalzaba el rol «esencial» de los pastores de la Iglesia Universal desde el ámbito parroquial así como incidía a sus compañeros «a enseñar y comunicar la alegría de conocer a Jesucristo». Una cita anual donde se homenajeó a los sacerdotes que celebran bodas de Plata, de Oro y de Diamante, es decir, a un total de 16 curas que cumplen 60, 50 y 25 años desde su ordenación, tanto diocesanos en activo y jubilados como los pertenecientes a distintas órdenes religiosas con servicios pastorales.

Un reconocimiento «a su labor, a su misión y a su vida entregada» que estuvo arropado por más de un centenar de compañeros en las dependencias de la Iglesia de San Agustín con la celebración de una misa festiva presidida por el prelado, Luis Argüello, quien en su homilía tuvo un emotivo y fraterno recuerdo de bienvenida al nuevo Pontífice para manifestar a este respecto que «León XIV nos convoca la fe, la esperanza y la caridad» aunque también quiso subrayar que su nombramiento «no sustituye nuestro testimonio, nuestra vocación concreta, nuestro ministerio» reclamándoles en este sentido dedicación a su tarea pastoral «porque no hay que pensar en los papas como alguien que carga con todo el peso de la Iglesia y nos excluye a nosotros».

Durante su homilía, Argüello tuvo un emotivo recuerdo para el Papa Francisco e hizo suyas unas palabras, un tirón de orejas del pontífice fallecido que lo trasladó a la actualidad indicando que «ya está bien de hablar de progresistas y de conservadores, en realidad lo que nos distingue, hermanos, lo que verdaderamente provoca problemas en la iglesia, es la distinción entre enamorados y acostumbrados. Enamorados de Jesucristo o acostumbrados a la realización de una tarea, de un asunto, de una función». Un severo mensaje en un día de recordatorio a los sacerdotes homenajeados señaló tres paralelismos con sus fechas de ordenación: 1965 fue el año del concilio recién concluido y los avances de la pequeña reforma litúrgica; 1975 cuando la Diócesis de Valladolid recibía a un nuevo obispo, monseñor Delicado Baeza y cuando el país empezaría a vivir la transición democrática junto al 2000, como una apertura a un nuevo milenio con la inquietud ante lo que iba a pasar abriendo la puerta al mismo tiempo del Jubileo Romano de ese año.

En esta jornada el delegado diocesano del Clero, Alfredo Velasco, reivindicó la tarea de peregrino de estos sacerdotes homenajeados «en un mundo que muchas veces no sabe dónde va, que no encuentra caminos, nuestro servicio y nuestra entrega en anunciar, precisamente, a aquel que nos da la esperanza, que es Cristo resucitado, puede ayudar a que muchos hombres y mujeres descubran la novedad del Evangelio y se alegren de esa Buena Noticia». Este también párroco de Santo Tomás de Aquino habla de entrega de estos homenajeados a la Iglesia de Valladolid en un día de fraternidad y de encuentro entre todos los asistentes de una diócesis preocupada por las vocaciones -en la actualidad son 11 jóvenes los que integran el Seminario Mayor- y con una media de edad de 67 años: «La falta de vocaciones es seria. Las familias cada vez tienen menos hijos, ser sacerdote o la vida religiosa no es algo que se precie mucho… Siempre hay que confiar que el espíritu sabrá donde empujarnos y que nosotros también hagamos esfuerzos en nuestras comunidades por suscitar también el deseo de seguir a Cristo desde el ministerio sacerdotal».

En este sentido Alfredo Velasco sí quiere destacar que «sacerdotes con más de 75 años siguen en la brecha, en el tajo», reconociéndoles más si cabe su labor en comparación con la edad de jubilación de la sociedad civil «dado que hay curas que con 80 y 86 años siguen ejerciendo su ministerio en las parroquias».

La realidad migrante en teatro

Como novedad, y en sintonía con una de las preocupaciones que marcó el pontificado del Papa Francisco, como explicaba la propia Delegación de Medios del Arzobiuspado de Valladolid, tras la oración inicial, los sacerdotes asistieron a la obra de teatro 'Bajo el mismo sol', donde se narra el viaje de un migrante desde Camerún hasta España. «Nos vendrá bien», aseguró el delegado del Clero, «concienciarnos más, aunque ya lo estamos, de esta realidad tan trágica, la de la gente que tiene que abandonar su tierra, atravesando mares y desiertos». Sin duda, una emotiva experiencia que al finalizar, además, los presentes tuvieron la oportunidad de entablar un diálogo con los actores.

Los sacerdotes homenajeados

Una emotiva jornada celebrada este año en el Centro de Estudios Teológicos Agustinianos como consecuencia de las obras de mejora y modernización de algunas de las dependencias del edificio del Seminario que acogió esta misa además de una comida de hermandad para reconocer la Laborde los presbíteros que cumplen sus bodas de diamante (60 años): Jesús Bocos, Julio Brezmes (representante de los presbíteros jubilados en el Consejo Presbiteral), Luis Cantalapiedra (adscrito a la Parroquia de Santiago Apóstol-Santísimo Salvador), Carlos Gijón (capellán del Centro Social y la Residencia María Inmaculada), Antonio Martín, Eugenio Oterino CMF (consiliario de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz) y Olegario Rodríguez OSA (párroco de Velascálvaro y capellán del Monasterio Santa María Magdalena de Medina del Campo).

Los presbíteros que cumplen sus bodas de oro (50 años) son Miguel Gallego (rector de la Iglesia-Oratorio de San Felipe Neri) y Miguel Ángel Velasco (párroco de Nuestra Señora de Guadalupe) mientras que los sacerdotes que cumplen sus bodas de plata (25 años) son José Andrés Cabrerizo (vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid y deán de la Catedral de Valladolid), Julio Alberto de Pablos (capellán del Monasterio de los Sagrados Corazones de Jesús y María y de la Adoración Eucarística Perpetua y consiliario del Apostolado Mundial de Fátima y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna), Jorge Fernández (párroco de Nuestra Señora de Prado), Luis Alejandro Gamboa (párroco de Cervillego de la Cruz, Fuente el Sol, Honcalada, Lomoviejo, Muriel, Rubí de Bracamonte y Salvador de Zapardiel y capellán 'in solidum' del Hospital Comarcal de Medina del Campo), Alfredo Lanchero (párroco de Aguilarejo, Cigales y Corcos del Valle y capellán del Monasterio del Sagrado Corazón de Cigales), César Pastrana (párroco de San Pedro de Latarce, Urueña, Villanueva de los Caballeros, Villardefrades y capellán del Colegio Safa-Grial) y Juan Carlos Plaza (párroco de Íscar).