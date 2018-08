La red de ciclocarriles de Valladolid suma cinco kilómetros en calles del centro limitados a 30 por hora Ciclocarril señalizado en el parque de Poniente, de acceso al centro de la capital. / Gabriel Villamil El lunes comenzará la señalización en Rondilla de Santa Teresa, Claudio Moyano o López Gómez VÍCTOR VELA Valladolid Miércoles, 1 agosto 2018, 22:08

«Tenía mis dudas», reconoce David Escudero, integrante de la Asamblea Ciclista, usuario habitual de la bici por las calles de Valladolid. «Pensé que al ir por la calzada, sin estar separado del resto del tráfico, no iba a ser tan seguro, pero ahora lo veo estupendo y superpráctico». Habla de los ciclocarriles, viales señalizados a 30 kilómetros por hora que identifican aquellos pasillos de «tráfico pacificado» en los que se otorga «confianza y autoridad a las bicicletas», y que en Valladolid funcionan desde abril de 2017.

Hoy son 3.837 metros (en los corredores Poniente-Colón, San Quirce-Plaza de la Libertad, Santa Cruz-Esgueva, Real de Burgos). Después del verano, se sumarán casi cinco kilómetros más. La concejalía de Movilidad comenzará la próxima semana (hasta principios de septiembre) la señalización de diez nuevos tramos, que incorporarán 4.875,79 metros a la red de ciclocarriles, según ha explicado el concejal del área, Luis Vélez.

Será una inversión de 59.980 euros para pintar las calzadas y colocar señales verticales. Entre otras calles, se unirán Rondilla de Santa Teresa, Santa Clara, Cardenal Torquemada o Paraíso. Además, y aunque no estaba previsto en esta fase, se incluirán otras vías como Duque de la Victoria o López Gómez gracias a la baja propuesta por la adjudicataria del contrato que, con el mismo dinero, permitirá señalizar más zonas.

«El criterio para elegir las nuevas calles ha sido conectar los carriles ya existentes y templar el tráfico en aquellas que son utilizadas de forma habitual por los ciclistas. Con esta ampliación, está prácticamente cubierto el centro de la ciudad», explica Vélez. La red de ciclocarriles que estará lista para finales de verano conectará, por ejemplo, la zona de la Universidad con el Clínico, permitirá acceder desde Santa Clara hasta Isabel la Católica o tejerá una malla entre la plaza de la Universidad y plaza de España, con accesos al centro por Duque de la Victoria.

El pintado, por las noches

También se incluirá la señal a 30 kilómetros por hora en Claudio Moyano, una vía que hace unos meses se libró del paso de autobuses (ahora discurren por la paralela Miguel Íscar) y que el Consistorio tiene en el punto de mira para una posible peatonalización.

El pintado de las calles se acometerá, a partir de la semana que viene, por las noches, para no entorpecer el tráfico. Además, se ha elegido agosto por ser el mes con menor presión de vehículos en la ciudad. Durante el día se colocarán las señales verticales que indican la obligación para todos los vehículos de circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en los tramos señalizados.

Además, se incluyen zonas de detención adelantada (para las bicicletas, pero también para motos) antes de los pasos de peatones regulados con semáforo. Esto permite a los ciclistas situarse en primera posición de salida (se evitan los humos de los coches y facilita su incorporación al tráfico una vez que la luz esté en verde).

Manuel Ortiz, portavoz de la Asamblea Ciclista, destaca que uno de los principales logros de esta iniciativa es que «ha posicionado a los ciclistas en la calzada, para que dejen de ser algo residual y se contemplen como un vehículo más, con sus derechos y sus obligaciones». «Hay gente a la que no le gusta, incluso ciclistas, pero desde la Asamblea entendemos que con ellos se ha ganado en seguridad; aunque hay que recordar esa señal de velocidad máxima a 30 kilómetros por hora que no todos los conductores cumplen», indica Ortiz.

«Es bastante seguro»

Hasta ahora, explican los integrantes de la plataforma que agrupa a los usuarios de la bici, los ciclistas de Valladolid estaban «acostumbrados»a carriles segregados. «Ahora hemos bajado a la calzada, como un vehículo más. Al principio había incertidumbre, pero está funcionando. Si no fuera así, no habríamos apoyado la ampliación de la red», aseguran desde Asciva, colectivo que insiste en que, especialmente, «se ha ganado en confianza, seguridad y autoridad», apunta David Escudero: «La mejor prueba es que llevo a mis hijas y no tengo miedo. Es bastante seguro».

Para futuras fases está prevista la ampliación a vías como Encarnación, Torrecilla o San Martín. «Hay algunos proyectos vinculados con los presupuestos participativos y otros con las inversiones financieramente sostenibles para extender una red que, como se ha comprobado, funciona», apuntan desde la concejalía de Movilidad.