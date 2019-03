Chollos y cheques regalo en la Feria del Stock de Valladolid Asistentes a la cita comercial en la Feria de Muestras. / H. SASTRE Un total de 51 comercios participan de la capital y la provincia en la cita EL NORTE Valladolid Sábado, 2 marzo 2019, 14:54

La Feria del Stock celebra este fin de semana su decimoquinta edición con la participación de 51 comercios de Valladolid, Íscar, Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda y Tordesillas. Los visitantes encontrarán una amplia oferta de artículos de moda, complementos, calzado, deporte, decoración, belleza, hogar, recambios para el automóvil, juguetes o artículos de viaje, entre otros

Entre las novedades que se incorporan este año destacan los sorteos de cheques regalos para los visitantes, una campaña a la que se han sumado 23 establecimientos y cuyos premios ascienden a 740 euros. Además, se mantienen actividades como la zona de animación infantil, con Alejop, a la que se incorporan opciones para todos los públicos como juegos de habilidad, globoflexia, animación musical o maquillajes de carnaval con Freak me Out Make Up.

A la inauguración de la feria han asistido la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valladolid, María Victoria Soto; el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso; los presidentes de las asociaciones Avadeco y Fecosva, Alejandro García Pellitero y Jesús Herreras; el tesorero de la Cámara de Comercio, Jorge Valentín-Gamazo; la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela de Miguel; y el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

La relación de comercios habituales en la Feria de Stock se amplía este año con firmas como Solera, Mar de Escocia, Kilarny, Jaime Valentín, Teovel, Chias-Divina Providencia, Modas Alpi, Sanitas o Domino's Pizza, lo que supone incorporar la restauración a la oferta de contenidos de la feria. Además, a través de la Asociación de Hostelería la feria cuenta también con una barra para desayunos, vermuts y comida rápida.

La Feria del Stock está organizada por las asociaciones de comercio Avadeco y Fecosva, el Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Comercio y la Feria de Valladolid, y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial.

Esta feria, que pone el punto final a la temporada de rebajas de invierno, es además una herramienta de promoción para el comercio ante un público que, cada año, acude fielmente a esta convocatoria. En la pasada edición visitaron el Stock alrededor de 26.000 personas.