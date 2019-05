Las catas de 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' se internacionalizan Cata del sábado por la tarde en 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino'. / G. Villamil Los consejos y enseñanzas de Goyo González, previas al concierto de Sal Gorda, son recibidos por público de diversos países, atraído por la calidad de los vinos vallisoletanos JESÚS DOMÍNGUEZ Sábado, 4 mayo 2019, 19:44

Los vinos de Valladolid llevan desde ayer viernes atrayendo al corazón de la capital a muchísimo público atraído por su calidad. Las cinco Denominaciones de Origen que hay en la provincia –así como diferentes productos alimenticios– están mostrándose y acercándose en 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' a gente que quizá no lo conocía, a otra que sí, con ganas de disfrutarlo más, y a un tercer tipo de público que, aprovechando el fin de semana, ha proliferado durante la jornada de hoy sábado: el extranjero.

Así, en la segunda cata dirigida por el periodista Goyo González hubo presencia de otros acentos, de aficionados a los caldos de lugares tan variopintos como Montevideo, capital de Uruguay, o como Burdeos, una de las capitales mundiales del vino. De la localidad francesa provenía uno de los grupos que unos minutos antes de comenzar aguardaban con tanta expectación el inicio del testeo que incluso se llegó a generar una cola. Más tarde, y todavía durante el comienzo, los 150 asistentes eran vistos con algo de envidia por unos cuantos curiosos que a última hora se habrían querido sumar. Es lo que tiene el vino de aquí, que gusta, atrae y atrapa. Y el que no se consoló fue porque no quiso: los packs dispuestos por la organización permitían probar lo mismo que las 150 personas que estaban sentadas y, al mismo tiempo, de las enseñanzas y bromas –que volvió a haberlas– de González.

Mientras el maestro de ceremonias daba indicaciones sobre cómo según dicen los expertos se comportan los sentidos cuando se prueban los cinco vinos escogidos, poco a poco alrededor, en las casetas de las bodegas pertenecientes a las Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierras de León, se iba viendo más gente, animada de nuevo por el buen tiempo y cada vez más por la hora, próxima al concierto de Sal Gorda y a la noche. Dicen cuando se quiere alargar esta que es joven, y ese tipo de público pareció atraer 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' con el transcurso de la tarde. No es que fuera el público objetivo, dado que no lo había definido (ni hay, más allá de la mayoría de edad), simplemente el ocaso del día parecía ser más propicio para ellos. Y así, la juventud se apoderó del corazón de Valladolid antes de que pidieran los componentes de Sal Gorda compartirlo. La formación vallisoletana atrajo a mucho público al escenario, en el que derrocharon pasión, flamenco y rumba (como si la pasión y estos géneros, en realidad, no fueran lo mismo).

Mañana 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' afronta su última jornada con la actuación de Cañoneros a las 13 horas.

Degustación popular

■ Fechas. El domingo 5, de 12:00 a 14:00 horas.

■ Precio. El bono de cinco vinos, más una copa, más un portacopas se venderá a 10 euros.

■ Operativa. Cada persona mayor de 18 años que adquiera un bono recibirá, además de la copa y el portacopas, las fichas válidas para su entrega en las casetas; se canjeará en estas una ficha por cada vino. Cada bodega dispondrá como mínimo de un vino canjeable por una sola ficha.

■ Catas. Se organizarán dos catas para 150 personas cada una de ellas, dirigidas por el periodista Goyo González. Los asistentes a estas catas deberán inscribirse previamente y abonar una cuota de dos euros en la oficina comercial de El Norte en la calle Zúñiga o en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos. Se catarán vinos genéricos de cada una de las denominaciones de origen de la provincia de Valladolid: Ribera, Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León.

■ Excursiones. Además de la venta en las carpas y de las catas, el sábado 4 y el domingo 5, de 11:00 a 17:00 horas se desarrollarán excursiones por las cuatro Rutas del Vino certificadas de la provincia de Valladolid, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Cigales. La visita incluye almuerzo. Un autobús partirá cada uno de estos días por cada una de estas rutas desde la Acera de Recoletos, frente a la Oficina de Turismo. El precio del billete (que incluye el almuerzo) será de 25 euros por persona.

■ Organización y patrocinadores. Organiza Foro de Debate y patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de las Denominaciones de Origen y las cuatro rutas del Vino Certificadas y el impulso del diario ElNorte de Castilla.

• BODEGAS

Ribera del Duero

-3 Ases Bodegas y Viñedos

-Bodega Barco las Culebras

-Bodegas Arco de Curiel

-Bodegas Bohórquez

-Bodegas Briego

-Bodegas Nexus

-Bodegas Resalte

-Bodegas Thesaurus

-Dominio del Cuco

-Lynus Viñedos y Bodegas

-Emina

Rueda

-Bodega La Soterraña

-Bodegas y Viñedos Verderrubi

-Diez Siglos de Verdejo

-Rodríguez Sanzo

-Emina

-Liberso Curioso Verdejo

Cigales

-Bodega Traslanza

-Bodegas César Príncipe

-Bodegas Finca Museum

-Bodegas Hermanos Duque García

-Bodegas Hijos de Félix Salas

-Bodegas Hiriart

-Bodegas Mucy

-Bodegas Ovidio García

-Bodegas Sinforiano

-C. H. Vinos de Cubillas

-Bodega Thesaurus