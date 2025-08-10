El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Fachada de la Casa Resines, con el andamiaje ya instalado en la Acera Recoletos. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor

Los trabajos son el inicio para recuperar el número 9 de esta casa doble de la Acera Recoletos de cuatro alturas que comparte la esbelta fachada con el bloque contiguo que ya luce restaurado

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:31

Una destartalada realidad que empieza a recobrar su esplendor. La Casa Resines entra en quirófano después de varios lustros esperando una reforma que la unifique ... con su bloque hermano. El histórico inmueble situado en la Acera Recoletos está más cerca de completar su rehabilitación que más bien parece algo así como una historia en blanco y negro simplemente con contemplar una y otra fachada del que realmente es una única portada. Y es que la céntrica casa caracterizada por la esbeltez de su fachada se corresponde con los números 8 y 9 de la céntrica vía compartiendo estética y diseño de la fachada aún con dos portales diferentes y también bastante distinto su estado de conservación. La situación actual es que el primer portal está restaurado y habitable y el segundo está ruinoso. Y las portadas se presentan de idéntica manera estando la primera arreglada, pintada y con la carpintería modernizada acorde a los cánones originales mientras que la fachada contigua está destartalada, con marquetería apuntalada, ventanas con cristales rotos, pintura invadida por los desconchones e incluso yesería afectada por la falta de conservación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici
  10. 10

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor

La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor