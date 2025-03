Carnero, sobre Puente y Ryanair: «Hay que exigirle al ministro que se ponga a trabajar de una santa vez»

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha referido este jueves al cese de actividad de Ryanair en el aeródromo de Valladolid, que se ... hará efectivo este 28 de marzo. La compañía anunció el pasado enero la eliminación de una docena de rutas y 800.000 asientos para este verano en España por las «excesivas tasas» de Aena, y en el marco de esa drástica decisión anticipó que dejaba de operar desde Villanubla.

En relación al adiós de la compañía irlandesa a la provincia, que además de limitar las conexiones implica el despido de una decena de trabajadores, Carnero ha reiterado que «es una competencia que corresponde al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible». Este departamento tiene al frente a su antecesor en el Ayuntamiento de la ciudad, Óscar Puente, «y dijo claramente el ministro, vallisoletano, que se iban a poner manos a la obra para hacer un plan que potenciara los aeropuertos regionales».

«A día de la fecha no hay tal plan y no solo no tenemos un incremento de la actividad en los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Valladolid, de Villanubla, sino que como todos ustedes saben estamos en mínimos. Por tanto lo que hay que exigirle al ministerio y al ministro es que se ponga a trabajar de una santa vez en este tema tan importante como es el aeroportuario», ha sentenciado.

«Preocupación» por los aranceles

El alcalde ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el 29 Congreso de Calidad en la Automoción, donde ante representantes de las principales empresas del ramo ha asegurado que la industria automovilística es «un sector consolidado, competitivo, que puede lucir por el mundo una vitola importantísima que es la de la calidad aquí en Valladolid».

En ese foro se ha referido asimismo al impacto de los nuevos aranceles de Trump a la importación de vehículos, tanto en los fabricantes como en las empresas auxiliares de componentes. «Lógicamente todos estamos preocupados, pero estar preocupados nos exige saber el terreno que jugamos, exigir y trabajar todos juntos de manera que seamos cada vez más competitivos en el nuevo escenario, porque la realidad es ésa», ha advertido.

En concreto, el regidor ha esgrimido que «estamos en un escenario de proteccionismo, y es un escenario en el que no nos gustaría estar pero es el que tenemos que aceptar», para recordar acto seguido que «nos afecta directamente en la medida en que exportamos vehículos a Estados Unidos pero sobre todo desde el punto de vista de los componentes, porque acaban en países como Alemania, Francia o la misma Italia», que a su vez manufacturan automóviles «que acaban en EEUU».