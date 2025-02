La plantilla de Ryanair en Valladolid, «frustrada» al conocer la oferta de la aerolínea

«Estamos fastidiados, frustrados, porque no podemos hacer nada». Así resume Abraham Páramo, el delegado de personal de la plantilla de Ryanair en Valladolid, el ... sentir de los nueve trabajadores de la aerolínea que el próximo 31 de marzo dejarán de prestar sus servicios en el aeropuerto de Villanubla. Entre ellos cunde el desánimo. «Vas a trabajar porque tienes que ir, porque no puedes faltar, pero vamos, sabiendo que te van a despedir...», indica apesadumbrado.

La decisión de la compañía irlandesa de cesar en su actividad en el complejo les deja sin su empleo a media jornada, a menos que acepten mudarse a Madrid con unas condiciones que para nada les convencen. «No nos han ofrecido prácticamente nada. Subirnos a entre el 70% y el 80% de la jornada o un despido objetivo por cese de actividad, que son 20 días de indemnización con un máximo de doce mensualidades», resume Páramo, del sindicato UGT.

El representante del personal de tierra de la aerolínea en Valladolid explica que un contrato de esas características hace «inviable» residir en la capital de España, donde la vivienda está disparada y el coste de la vida es muy superior al que soportan actualmente. Por eso han hecho una contraoferta para pedir «jornada completa y un 4/4, trabajar cuatro días y descansar cuatro», además de horarios compatibles con el tren que les permitan seguir residiendo aquí con sus familias.

En eso mismo incide Javier Bartolomé, el empleado vallisoletano más veterano en la empresa, con 20 años de antigüedad, quien recuerda que como máximo el aumento de horas sería «hasta el 90% y una vez que estuviéramos allí». Por eso indica que «en caso de que no nos favorezcan los horarios, los turnos... es un poco fastidiado el traslado. Que nos pusieran un 4/4 y que podamos ir y volver sería lo más factible. Lo que pasa es que lo tienen difícil», señala. Por eso ha recibido con esperanza la noticia de que Volotea está dispuesta a cubrir el hueco que ha dejado Ryanair, en la medida en podría abrirles la puerta a mantener aquí su empleo.

«Nos dijeron que nos contestarían en una semana y ha pasado semana y media y no hemos tenido contestación ninguna» Abraham Páramo Delegado de personal de Ryanair en Valladolid

«Como solución no estaría mal, porque no te quedas sin trabajo, pero la solución sería que se quedase Ryanair en Valladolid. Esa sería la solución», sentencia su compañero Abraham Páramo. El delegado de personal de Valladolid añade que de momento no han recibido respuesta a su propuesta. «Nos dijeron que nos contestarían en una semana y ha pasado semana y media y no hemos tenido contestación ninguna», lamenta, además de mostrarse escéptico sobre la posibilidad de que la aerolínea se comprometa a atender sus reivindicaciones.

Irse «a la aventura»

Si las cosas no van como esperan «sería ir a Madrid a la aventura, y a la aventura yo creo que no se va a ir nadie», dice este afiliado a UGT que lleva «toda la vida laboral» en la empresa que preside Michael O'Leary, 17 años de los 35 que tiene. «Ya de que me vayan a echar pues por lo menos coger un despido improcedente, 45 días por año trabajado. zanja.