Carnero regresa de India con el compromiso de Bollywood de volver a utilizar Valladolid como plató La misma promotora india que grabó la película Alpha, que se estrenará el 25 de diciembre, regresará a la ciudad para rodar otro film

Las calles de Valladolid acogerán de nuevo a los actores y al equipo de rodaje de la compañía india de producción audiovisual «más prestigiosa de Bollywood», Yash Raj Films (YRF), según ha confirmado su vicepresidente, Rishabh Chopra, en una reunión mantenida con el alcalde, Jesús Julio Carnero, en la sede central de la compañía, en el marco de la visita a India del regidor.

Es la «mejor noticia posible» que ha podido confirmar el alcalde en sus estudios de grabación de Bombay, según destacan fuentes municipales antes de explicar que con este anuncio «se pone el colofón a una semana intensa de trabajo en India», donde Jesús Julio Carnero ha destacado que «hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la profesionalidad y el corazón con el que se produce el cine indio y donde, además, hemos tenido el privilegio de visionar en primicia las primeras imágenes de las escenas rodadas este verano en Valladolid de la película 'Alpha'», protagonizada por dos estrellas del cine indio: Alia Bhatt, y la emergente Sharvari Wagh, que se estrenará el 25 de diciembre en más de 1.200 cines de India, en total 7.000 cines en todo el mundo. «Nos ha emocionado porque la ciudad aparece esplendorosa», ha relatado el alcalde.

«Eso no deja de ser un escaparate -ha añadido el alcalde- para que muchos ciudadanos indios conozcan nuestra ciudad en la gran pantalla y sean potenciales visitantes en un futuro, y es por lo que vamos a seguir apostando, por facilitar este tipo de proyectos teniendo en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo».

A este respecto, tanto el jefe de producción, Phadam Bhushan, como el director de la citada película, Shiv Rawail, han trasladado a Carnero que «para ellos ha sido la mejor experiencia de todos los rodajes internacionales que han realizado, porque Valladolid es como un plató de cine en sí mismo, con unas facilidades inigualables por parte de los ciudadanos y los servicios municipales del Ayuntamiento».

YRF fue fundada por Yash Chopra, un veterano de la industria del cine indio, en 1970. YRF controla casi todas las partes de la cadena de valor desde la producción hasta la posproducción, distribución nacional e internacional, música, entretenimiento en el hogar, 'marketing', diseño, digital, licencias, comercialización, gestión del talento, asociaciones de marca, estudios de música y estudios de cine, todo en instalaciones de la casa.