El alcalde visitó el centro de control de la Smart City Ahmedabad, conoció su dinámica empresarial y tecnológica y fotografió su logotipo El Norte

Carnero: «Lo que más me ha sorprendido de la India es la sonrisa de su gente»

El alcalde de Valladolid combina agenda oficial y descubrimientos personales en un recorrido por Ahmedabad, Agra, Delhi y Bombay

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:46

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vivido una semana intensa en la que ha sido su primera visita a la India. Han sido ... días marcados por numerosas reuniones y actos institucionales, «todas muy provechosas», pero también por momentos personales que el regidor, difícilmente olvidará. Más allá de la agenda oficial, Carnero ha tenido también oportunidad de descubrir los contrastes del país, el bullicio de sus calles y los colores, aromas y sonidos que inundan cada uno de sus rincones. «Es la primera vez que vengo y estoy gratamente sorprendido. Realmente me ha fascinado. Es el país que nunca duerme, pero dentro de lo que pudiera parecer un desorden monumental, todo está perfectamente ordenado y planificado», confiesa Carnero desde Nueva Delhi.

