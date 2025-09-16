Carnero refuerza el hermanamiento de Valladolid con Ahmedabad (India) El alcalde destaca que «no es solo un acuerdo entre dos ayuntamientos, sino un puente cultural y humano que abre oportunidades en educación, ciencia, arte y patrimonio

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, renovó el Protocolo de Hermanamiento que une Ahmedabad con la ciudad del Pisuerga desde 2017, durante su visita oficial a la India. Este acuerdo, firmado junto a la alcaldesa de la ciudad asiática, Pratibhaben Jain, supone un nuevo impulso a la cooperación cultural, educativa, tecnológica y social entre dos comunidades que, pese a la distancia geográfica, comparten un fuerte compromiso con la cultura, la innovación y el desarrollo sostenible, según informó en un comunicado, recogido por Ical.

Durante la ceremonia de firma, celebrada en el Ayuntamiento de la ciudad india, Carnero destacó «la relevancia de este vínculo institucional que refuerza los lazos históricos y culturales entre España e India». Valladolid, sede de la Fundación Casa de la India desde 2003, ha mantenido una relación especialmente cercana con Ahmedabad, ciudad que en 2009 donó un histórico haveli (fachada histórica) para su sede, símbolo tangible de amistad y cooperación.

Además, el regidor subrayó que «este hermanamiento no es solo un acuerdo entre dos ayuntamientos, sino un puente cultural y humano que abre oportunidades en educación, ciencia, arte y patrimonio, contribuyendo a un futuro compartido en beneficio de nuestros ciudadanos», a lo que añadió que «ambas ciudades son cuna de personajes esenciales en la historia de sus países», como Gandhi, Colón, Cervantes, etc,) «y no solo miran al pasado sino que están en primera línea de la tecnología, la gastronomía y la IA».

El inicio del hermanamiento data de octubre de 2008, cuando, con Francisco Javier León de la Riva al frente del Ayuntamiento, ya se firmó un Protocolo de Amistad que incluía el intercambio de experiencias en materia de conservación de patrimonio y promoción de turismo tras recibir a una delegación de la ciudad india de Ahmedabad.

Ahora, el Protocolo renovado contempla nuevas líneas de trabajo en ámbitos tan diversos como el intercambio de estudiantes, el desarrollo urbano sostenible, la digitalización cultural, la creación de startups tecnológicas, así como la celebración de festivales gastronómicos y culturales que acerquen las tradiciones de Valladolid y Ahmedabad a ambos pueblos.

Entre las iniciativas destacadas figuran viajes anuales de estudiantes de secundaria y universitarios entre ambas ciudades; proyectos conjuntos sobre medio ambiente, movilidad y gestión del patrimonio; la organización de ferias y encuentros culturales, con especial protagonismo de la danza, la música, la gastronomía y el cine; y talleres de formación e intercambio de experiencias para funcionarios y técnicos municipales.

Con estas acciones, ambas ciudades reafirman su compromiso de trabajar juntas por la sostenibilidad, la innovación y la promoción de su patrimonio cultural.

La renovación del hermanamiento incorpora nuevas áreas estratégicas que refuerzan la cooperación y amplían las oportunidades de colaboración. Así, en el ámbito tecnológico se potencia la innovación mediante proyectos conjuntos para el desarrollo de start-ups en inteligencia artificial, la creación de laboratorios compartidos, así como iniciativas relacionadas con contenidos digitales y soluciones de movilidad. En el cultural se abre paso a la digitalización, con el objetivo de preservar, difundir y poner en valor el patrimonio y las manifestaciones artísticas de ambas ciudades en entornos virtuales accesibles a la ciudadanía. Y en el turístico se incorpora la gastronomía como eje de intercambio, promoviendo festivales, encuentros y actividades que permitan descubrir y disfrutar la riqueza culinaria de Valladolid y Ahmedabad como parte de su identidad cultural.

Con estas incorporaciones, el hermanamiento se consolida como un «espacio dinámico de colaboración internacional que combina tradición y modernidad, fortaleciendo los lazos entre ambas ciudades y proyectándolos hacia el futuro».

La renovación de este hermanamiento no solo fortalece las relaciones institucionales, sino que también «contribuye a la asociación estratégica entre España e India, creando nuevas oportunidades de cooperación en turismo, arte, diseño, arquitectura, ciencia y tecnología».

Con esta visita, Valladolid y Ahmedabad consolidan su relación institucional y además sientan las bases para que el plan de acción bilateral se convierte en uno de los ejes que vertebren el programa del año dual 2026 España-India de la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial.