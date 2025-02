Carnero pide a Puente «el proyecto de la estación» para «tomar decisiones»

El informe de Adif sobre la nueva estación de trenes es contundente: una vez que se ponga en pie impedirá cualquier opción de soterramiento ... de las vías. Por decirlo en el lenguaje del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, es «incompatible» con el soterramiento. Eso ha provocado que Carnero dirija una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigirle que entregue «el proyecto completo» de la estación, para poder estudiarlo y, a partir de ahí, «tomar decisiones».

El proyecto, en todo caso, se conocerá al completo en cuanto Adif, previa aprobación del Consejo de Administración, lo saque a licitación. En ese momento toda la documentación se cuelga, públicamente, en el portal de Contratación del Estado. A partir de ahí, en unos ocho meses debería resolverse la adjudicación para poder comenzar las obras. En principio, el Ayuntamiento tiene poco margen de actuación. La obra queda encajada íntegramente en terreno ferroviario y se enmarca dentro del catálogo de la red ferroviaria de interés general. Es decir, que Adif ni siquiera tiene que solicitar licencias de obras para llevar a cabo la ejecución de la nueva estación.

Cuando se presentó el proyecto para recibir alegaciones, el Ayuntamiento argumentó que se incumplía el Plan General de Ordenación Urbana. Lo hacía, según la alegación, porque parte de la rampa de acceso al aparcamiento subterráneo de cuatro plantas que se ha proyectado 'caía' en terreno municipal. Ante el riesgo de que un litigio por eso pudiera retrasar o paralizar el proyecto, el Ministerio de Transportes optó por 'retranquear' la rampa. De ese modo, aunque no esté ubicada en el que sería el punto óptimo, queda incrustada en terrenos ferroviarios y se solventa la alegación municipal.

Jesús Julio Carnero anticipa que el Ayuntamiento hará lo posible por evitar que la nueva estación sea una realidad que impida el soterramiento. «He solicitado por carta al ministro que remita el proyecto de la nueva estación de trenes porque el conocimiento que tenemos es fascicular. Nosotros, a partir de ahí, estudiaremos, analizaremos, voy a convocar a la mesa del soterramiento... Porque Valladolid no demanda una estación de trenes. Bienvenida sea si viene, y encima regalada, pero Valladolid lo que quiere es que la vía del tren esté soterrada. Eso nos dijeron los electores en mayo de 2023 y a esos me debo yo», insistió el alcalde de Valladolid.

Lo cierto es que Adif no tiene obligación de remitir el proyecto precisamente porque se trata de una obra de interés general ferroviario. Una estación que ya se empezó a proyectar en el año 2019 porque Valladolid se vislumbraba como un nodo ferroviario estratégico. Así ha sido en los últimos seis años, con un crecimiento en el número de pasajeros y de frecuencias que ya ha empequeñecido las previsiones que se hicieron, en 2017, para el año 2035. Entonces se hablaba de alcanzar las 120 frecuencias diarias. Hoy son ya 70 (superan lo que se preveía para esta fecha) y se alcanzan picos de 1.400 pasajeros en hora punta que desbordan la actual estación. Un pico que, explicó Óscar Puente el lunes, será la media diaria en un futuro cercano. Y eso si no se rebasa el horizonte de los cinco millones de pasajeros anuales, que en el Ministerio están seguros de que se superará.

En este contexto, el interés general ferroviario se impone al interés municipal o al autonómico. La red de alta velocidad y las conexiones norte-norte, norte-sur y Portugal-Francia son cuestiones estratégicas para el país. Y Valladolid está en el núcleo de todas ellas. Este es el motivo principal por el que el soterramiento que se preveía en el año 2003, con dos vías (una de alta velocidad y otra de ancho ibérico) no es ya viable, puesto que sería preciso, al menos, contar con tres vías.

A pesar de ello, Jesús Julio Carnero insiste en que el Ayuntamiento debe tener voz en esta decisión. «Esto es la España de las autonomías, aquí no hablamos de frenar, hablamos de colaborar. Digo yo que las entidades locales algo tendrán que decir en esta España, porque a nosotros no se nos ha preguntado si queríamos esta estación o no. A caballo regalado no le mires el diente, pero este caballo no puede impedir el soterramiento en el medio y largo plazo, porque sería una injusticia tremenda con las generaciones venideras», argumentó.

«Primero quiero conocer el proyecto y a partir de ahí tomaré decisiones», concluyó.