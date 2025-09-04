El Camino Viejo de Simancas estará en obras en 2026 para renovar el asfalto y en 2027 para rematar el carril bici

La reciente finalización del nuevo carril bici que une la capital, desde Santa Ana y El Peral, con Simancas no supondrá el fin de las ... obras en esta arteria cada vez más urbana que conecta la ciudad con el pueblo del alfoz. Tanto es así que el año que viene, previsiblemente durante todo el primer semestre, su calzada volverá a estar en obras para acometer la renovación de su «maltrecho asfalto» en el tramo completo de 2,8 kilómetros entre las citadas urbanizaciones y el pueblo.

Pero la rehabilitación de la calzada, en una intervención a la que se destinarán 700.000 euros, no es la única intervención pendiente. Urbanismo, y así lo ha confirmado su concejal, Ignacio Zarandona, trabaja ya en un proyecto que pretende sacar adelante en 2027 para habilitar el tramo pendiente del carril bici, de casi seiscientos metros, entre Vallsur y El Peral y Santa Ana, lo que permitirá enlazar por completo la ciudad, desde la avenida de Zamora hasta Simancas.

Esta «compleja» actuación, por el escaso ancho de las aceras y la calzada en esa parte del Camino Viejo, se sumaría a la que se pondrá en marcha ya el año que viene, en paralelo a las obras de reasfaltado, para ampliar el trazado de un pequeño tramo del propio carril bici a la altura de Inea. En este punto, a lo largo de unos doscientos metros lineales, la actual plataforma se estrecha y solo permite el paso de un ciclista.

La quiebra de la constructora permitió ampliar un proyecto del anterior equipo de Gobierno que, en palabras del alcalde, «no conducía a ninguna parte»

«El objetivo es ampliar su ancho para que pase a ser bidireccional como en el resto de 2,8 kilómetros que ya unen la ciudad -desde El Peral y Santa Ana- con Simancas», ha anticipa este jueves el alcalde, Jesús Julio Carnero, durante la inauguración oficial del nuevo tramo de la plataforma ciclista, que ha dedicado en esta ocasión al exciclista Tomás Nistal (Valladolid, 1948), presente en el acto, junto al que ha descubierto una placa en su honor, al igual que hiciera en los meses previos con la fallecida Estela Domínguez, a la que dedicó el vial de Isabel la Católica; Javier Mínguez, en el carril de La Cistérniga; y a Juan Luis López Cerrón, en la calle Eras.

El regidor ha anunciado entonces, antes del acto protocolario ante un emocionado Nistal (ciclista profesional entre 1968 y 1977 y olímpico en Munich 72), la previsión de llevar a cabo las citadas obras de renovación del asfalto en el mismo tramo que discurre en paralelo al nuevo carril bici (entre la calle París de la urbanización Santa Ana y el límite con Simancas) a lo largo del primer semestre de 2026.

Ampliar Tramo final del carril bici del Camino Viejo de Simancas, que termina de manera abrupta contra un murete a la altura del bazar Hola Market. J. S.

Serán varios meses de obras, y de cortes de tráfico, que se ejecutarán por tramos debido al mal estado del firme, lo que obligará a picar el asfalto actual para «hormigonar algunos tramos, después extender el aglomerado y la capa de rodadura final», ha anticipado el edil de Urbanismo.

El regidor, con anterioridad, ha aclarado que durante la construcción del tramo del carril bici inaugurado hoy, en el que se han invertido 1,48 millones de euros, se preveía renovar solo la capa de rodadura con una fina capa de asfalto. Pero los técnicos «comprobaron que el mal estado del firme aconsejaba acometer una obra de mayor envergadura y por eso hemos aprobado una inversión de 700.000 euros para renovar la calzada por completo en esos 2,8 kilómetros». Y durante dichos trabajos se acometerá la ampliación del pequeño tramo de doscientos metros lineales que discurre ante las instalaciones de Inea (pasado el viaducto de la ronda exterior hacia Simancas) para facilitar el tránsito ciclista.

El tramo lineal de 200 metros que discurre ante Inea se ampliará para habilitar un carril bici bidireccional como en el resto del trazado

El regidor ha desvelado que el Ayuntamiento, a la hora de rematar un proyecto aprobado durante la pasada legislatura, tuvo que afrontar el contratiempo de la quiebra de la primera adjudicataria de los trabajos. Una quiebra que aprovecharon, según ha explicado, para modificar el proyecto y añadir otros 600 metros al trazado previsto inicialmente (de 2,2 kilómetros desde la ronda) para completar los 2,8 kilómetros de carril bici que parte de la calle París hasta el puente medieval de Simancas. «Lo que ocurrió conviene, tal y como dijo Teresa de Jesús, y lo que ha ocurrido ha convenido para rematar un carril bici que con el anterior proyecto no llevaba a ninguna parte», ha destacado Jesús Julio Carnero antes de incidir en la relevancia de esta vía de unión para ciclista entre la ciudad y el pueblo del alfoz.

Pero lo cierto es que aún está lejos de completarse el carril bici en toda su dimensión. El tramo abierto ahora, de 2,8 kilómetros -con esos 200 pendientes metros pendientes de ampliación-, se suma por ahora a los 782 existentes con anterioridad entre la calle Vega de Valdetronco y la ampliación de El Peral (hasta la calle París de la urbanización Santa Ana). Pero quedan pendientes, y en ello trabaja Urbanismo, los 594 metros restantes, entre Vega de Valdetronco (a la altura del bazar Hola Market) y la salida a la avenida de Zamora (frente a Vallsur), para unir realmente a través de una vía verde los 4,1 kilómetros que separan la red ciclista de la ciudad y Simancas. El carril bici muere en la actualidad contra una tapia antes de llegar al aparcamiento del citado bazar. Y así continuará, al menos, hasta 2027. Eso si sale adelante el proyecto para rematar dicho tramo hasta Vallsur.

Jesús Julio Carnero ha querido destacar la apuesta por «una movilidad sostenible» de su equipo de Gobierno (PP y Vox) y ha recordado que en los últimos dos años, desde que accedió a la Alcaldía, han impulsado la construcción de 19,52 kilómetros de carriles bici, que se vienen a sumar a los 135 existentes con anterioridad, fruto de una inversión de 12,3 millones de euros.

Valladolid cuenta así en la actualidad con una red ciclista que ronda los 155 kilómetros.