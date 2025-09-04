El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos ciclistas circulan por el nuevo tramo del carril bici del Camino Viejo de Simancas, que une El Peral y Simancas.

Dos ciclistas circulan por el nuevo tramo del carril bici del Camino Viejo de Simancas, que une El Peral y Simancas. J. Sanz

Valladolid

El Camino Viejo de Simancas estará en obras en 2026 para renovar el asfalto y en 2027 para rematar el carril bici

El Ayuntamiento destinará 700.000 euros a rehabilitar sus 2,8 kilómetros de calzada y trabaja en el proyecto que unirá el tramo del vial ciclista entre Vallsur y Santa Ana con el recién inaugurado entre El Peral y Simancas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:08

La reciente finalización del nuevo carril bici que une la capital, desde Santa Ana y El Peral, con Simancas no supondrá el fin de las ... obras en esta arteria cada vez más urbana que conecta la ciudad con el pueblo del alfoz. Tanto es así que el año que viene, previsiblemente durante todo el primer semestre, su calzada volverá a estar en obras para acometer la renovación de su «maltrecho asfalto» en el tramo completo de 2,8 kilómetros entre las citadas urbanizaciones y el pueblo.

