Tomás Nistal (izquierda) aplaude frente al alcalde el descubrimiento de la placa en su honor en el Camino Viejo de Simancas. En detalle, el exciclista, durante su etapa en el Teka. J. Sanz

Valladolid

El Ayuntamiento dedica a Tomás Nistal, el esprínter que derrotó al 'caníbal', el carril bici que lleva a Simancas

El exciclista profesional, de 77 años y que corrió en las olimpiadas de Munich 72, anima a subirse a la bici para «construir una ciudad mejor»

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:07

«Estuvo, estoy y estaré hasta que me muera vinculado al ciclismo porque ha sido mi vida», ha destacado el excorredor profesional Tomás Nistal (Valladolid, ... 1948), antes de mostrar su orgullo porque su ciudad natal «se acuerde de mí» y de recordar que siempre ha sido de Valladolid «para lo bueno y también para lo malo». Todo ello después de que el deportista, que aún lo es a sus 77 años recién cumplidos, descubriera junto al alcalde, Jesús Julio Carnero, una placa en su honor con la que el Ayuntamiento le dedica el recién inaugurado tramo del carril ciclista que une la ciudad, desde la calle París de la urbanización Santa Ana (allí se encuentra la placa) hasta Simancas.

