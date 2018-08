La lluvia llega este jueves a Valladolid acompañada de un descenso de las temperaturas R. Jiménez El viernes y sábado el cielo permanecerá despejado y el domingo volverán las precipitaciones EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 agosto 2018, 13:05

La lluvia y el descenso generalizado de las temperaturas serán las grandes protagonistas este jueves en Valladolid. Con la alerta por calor ya desaparecida en toda la comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en la capital vallisoletana una máxima de 31º C y mínimas de 14º C. Es decir, en cuanto a temperatura se refiere, durante este miércoles se mantendrá la dinámica de los días anteriores.

Será a partir de las dos de la madrugada del jueves cuando se esperan que aparezcan las primeras precipitaciones. Eso sí, ligeras. Hasta las ocho de la mañana se prevé un riesgo de lluvia del 15%. Durante toda la mañana, hasta las 14:00 horas, esta amenaza aumentará considerablemente, hasta alcanzar el 35%.

Durante el resto del día, aunque no lloverá, sí refrescará, con mínimas de 14º C, y el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada. El viernes será el día más frío, puesto que las temperaturas pueden bajar hasta los 11º C. El domingo regresarán las precipitaciones, aunque las temperaturas ascenderán ligeramente (mínima de 17º C y máxima de 33º C).

En Castilla y León

En Castilla y León, por su parte, la Aemet prevé para este miércoles un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el noreste, con incluso alguna precipitación débil por esa zona y en el extremo norte de la comunidad. En el extremo norte y noreste habrá nubosidad baja, que puede dar brumas y bancos de niebla matinales y baja probabilidad de precipitaciones débiles.

En el resto habrá pocas nubosidades, con evoluciones en el norte y este. Tampoco pueden descartarse chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se anuncian sin cambios en el oeste y en descenso en el resto, y máximas en descenso en el noreste y sin cambios en el resto.

Para este jueves, se esperan máximas de 31º C en Arenas de San Pedro (Ávila) y mínimas de seis, en Villablino (León).