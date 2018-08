Se busca talanquera en Ataquines Colocan un tractor para tapar el hueco de una talanquera que había sido robada en Ataquines. / L. A. El municipio vallisoletano amaneció el lunes sin una valla, cuando aún faltaba por celebrarse el último encierro de las fiestas LAURA ASEGURADO MATA Ataquines Martes, 28 agosto 2018, 12:17

«Se busca, viva o muerta. Nombre: talanquera. Edad: 3 días. Recompensa: 50.000 euros». Este es el mensaje que acompaña a la imagen que se está difundiendo entre los vecinos del municipio vallisoletano de Ataquines, después de que el pueblo amaneciese ayer sin una de las talanqueras de la calle Larga cuando aún no se había celebrado el último encierro de unas fiestas patronales, las de San Juan Bautista, que habían comenzado el viernes y que, hasta la mañana del lunes, no habían registrado ningún incidente.

Hueco de la talanquera robada. / L. A.

¿Cuándo había ocurrido? Algunos jóvenes aseguraban que a las cinco de la madrugada la valla seguía en su sitio. Sin embargo, los que habían trasnochado esa noche se percataron de que a las nueve de la mañana ya no estaba. ¿Qué pasó entre las 05:00 y las 09:00 horas del lunes? Eso es lo que intentan resolver los ataquineros.

Imagen difundida entre los vecinos.

Uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido fue el alcalde, Jesús Valero, quien lamentó lo ocurrido y esperaba que apareciese ya que, de lo contrario, «habría que suspender el último encierro» que se celebraba a las 19:00 horas del lunes. ¿Lo hizo una persona sola o fue en grupo? ¿Por qué se hizo? y lo más importante, ¿nadie vio nada? Son muchas las incógnitas que estaban por resolver -y que aún lo están- de una situación que nunca antes se había dado.

La expectación era máxima, y más cuando a falta de media hora para comenzar el festejo la valla todavía no había aparecido. Las pistas sobre el posible paradero de la talanquera cada vez eran más confusas. «Por culpa de cuatro o cinco -aunque no sabemos los que han sido realmente- no nos vamos a quedar sin encierro», aseguraba el alcalde a los vecinos que se encontraban disfrutando de una paella de hermandad en el parque. Por ello pidió «colaboración» para, entre todos, tapar el agujero y «seguir disfrutando de las fiestas».

Momento en el que se colocaba el tractor. / L. A.

Finalmente se estacionó un tractor y se ató una valla en la parte inferior para tapar el hueco. «Tenemos encierro le pese a quien le pese», gritaba con alegría un vecino. Así, el último festejo taurino de las fiestas patronales de Ataquines se pudo celebrar a la espera de aclarar lo ocurrido. «Espero que el día de mañana no vuelva a pasar», sentenció el alcalde.