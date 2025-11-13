El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Recreación de la futura estación. Transportes

Valladolid

El BOE publica los contratos del suministro de balasto y aparatos de vía para la nueva estación

Adif ha licitado por 6,9 millones su adquisición y transporte para la remodelación de la terminal Campo Grande

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:03

Comenta

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó por 6,9 millones de euros el suministro y transporte de balasto y de los aparatos de vía necesarios para la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, según dos órdenes publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogidas por Ical.

Noticias relacionadas

La reapertura al tráfico de Gamazo pone fin a cinco meses de obras y atascos

La reapertura al tráfico de Gamazo pone fin a cinco meses de obras y atascos

La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes

La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes

La primera hace referencia únicamente a los aparatos de vía, por un importe de licitación de 5,35 millones de euros; mientras la segunda, para el suministro y transporte de balasto, por 1,55 millones.

La duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición para ambos contratos es de 50 meses. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación concluye a las 13 horas del 10 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El BOE publica los contratos del suministro de balasto y aparatos de vía para la nueva estación

El BOE publica los contratos del suministro de balasto y aparatos de vía para la nueva estación