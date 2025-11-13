El BOE publica los contratos del suministro de balasto y aparatos de vía para la nueva estación

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:03

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó por 6,9 millones de euros el suministro y transporte de balasto y de los aparatos de vía necesarios para la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, según dos órdenes publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogidas por Ical.

La primera hace referencia únicamente a los aparatos de vía, por un importe de licitación de 5,35 millones de euros; mientras la segunda, para el suministro y transporte de balasto, por 1,55 millones.

La duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición para ambos contratos es de 50 meses. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación concluye a las 13 horas del 10 de diciembre.