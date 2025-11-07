8,35 millones para la compra del balasto y los aparatos de vía de la nueva estación de Valladolid Adif adquirirá 30 desvíos o semiescapes ferroviarios de diferentes tipologías y 48.000 toneladas de la capa de grava que se tiende sobre la plataforma de las vías para asentar y sujetar las traviesas

El Norte Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:58

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, licitó el suministro de balasto –capa de grava que se tiende sobre la plataforma de las vías para asentar y sujetar las traviesas– y de los aparatos de vía necesarios para acometer la remodelación completa de la playa de vías, con un presupuesto de 8,35 millones de euros.

Se adquirirán 30 desvíos o semiescapes ferroviarios de diferentes tipologías, además de dos bretelles o dobles diagonales para conexión de vías en ancho estándar y una travesía, también en ancho estándar, con un presupuesto de licitación de 6,48 millones de euros. También sale a licitación el suministro y transporte de 48.000 toneladas de balasto, por 1,87 millones de euros, con lo que la inversión global en ambos contratos alcanza los 8,35 millones de euros.

El proyecto contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de viajeros en 2050, optimizando la superficie que ocupan. Así, la futura estación de Campo Grande contará con siete vías y cuatro andenes para servicios de alta velocidad, y cinco vías y dos andenes de ancho convencional. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza así en el proyecto de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande.