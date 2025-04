Bekka Griou, imán en Delicias: «La mayoría de musulmanes se van a Marruecos a hacer la circuncisión»

Bekka Grioui, responsable de la Asociación Almostakbal-El Futuro, al frente de la Federación Comunidad Musulmana en Castilla y León e imán de una mezquita ... en Delicias, habla de la circuncisión - el procedimiento quirúrgico para extirpar la piel que cubre el prepucio- con la naturalidad de quien entiende esta práctica como un símbolo de la unión con Dios. «El islam se compone de dos cosas, lo que es el Corán y luego el Sunnah, el conjunto de actos que ha hecho el profeta Mahoma y que se han de seguir si quieres cumplir con el Islam», detalla, para explicar porqué se somete a esta práctica a los varones menores como parte de un ritual iniciático en su religión. En el libro sagrado no hay referencias a la misma, pero se trata de una práctica común a todos los musulmanes, el «camino a seguir» heredado de los postulados del profeta.

Grioui, consciente de la polémica desatada por el fallecimiento de un bebé de 40 días, de padres guineanos, que murió desangrado en un hospital de Almería tras ser sometido a la intervención en una clínica clandestina, se apresura a explicar que el fatal suceso se ha producido por un «fallo médico», ya que la intervención es una «cirugía como cualquier otra». Lo avalan también los especialistas médicos en la materia, aunque con matices en cuanto a la edad y el procedimiento.

«Aquí tenemos un sistema sanitario que permite practicarla de manera segura», apunta José Ramón Cortiñas, jefe del Servicio de Urología del Clínico, que ve «prácticamente imposible» el fallecimiento del menor en condiciones normales, a menos que ante una contraindicación como puede ser el sangrado, se haya esperado «demasiado tiempo» para llevarlo al hospital. Cortiñas, con mucha experiencia en circuncisiones a menores hasta que surgieron los servicios de cirugía pediátrica, aclara que a edades tempranas, solo se hace cuando está indicado ante casos de fimosis o balanitis -inflamación del glande-, que provocan infecciones. Si se trata de una cuestión religiosa «es mejor esperar al desarrollo«.

Coincide en ello el doctor Ruiz Serrano, de la Clínica de Urología de Valladolid, que atiende casos de circuncisiones por motivos religiosos, aunque aclara que nunca en neonatos ni en menores de diez años, salvo causa médica excepcional. «Hacer una circuncision a un recién nacido es una autentica barbaridad, ya que los niños nacen con el prepucio 'soldado' al glande y de forma fisiológica, a los o tres años se desprende de forma espontánea», explica. Lo más habitual en su consula es que acudan con «siete u ocho años» y en esos casos se trata de «retrasar el procedimiento» para «evitar el uso de anestesia general», ya que a partir de las 14 o 15, se puede realizar con sedante local.

Más allá de posibles complicaciones como un «pequeño sangrado» o una infección, que se produce raramente si las curas no son las adecuadas, detalla que el procedimiento en sí no es «ninguna aberración», sino que al contrario, puede tener sus beneficios en cuanto a higiene y prevención de infecciones. «En culturas en las que se practica el cáncer de pene es algo excepcional», ejemplifica. Pese a ello aclaran que «normalmente» son un poco «reacios» salvo indicación médica, aunque a una edad segura acceden a ello porque si no se la practican «se van a ir por otra vía» en la que la hagan igualmente «sin los medios adecuados».

1.000 euros

Aunque se trata de una intervención segura, el mayor problema radica en la falta de posibilidades para llevarlo a cabo en un centro médico en Valladolid, dado el coste en las clínicas privadas -que puede rondar los 1.000 euros- y el momento en el que habitualmente se practica. «La edad perfecta», detalla el imán, es el primer año, «aunque también hay quien lo hace nada más nacer el bebé, porque creen que es mejor para que no sufra».

«En la sanidad pública, aunque habitualmente se hace por un motivo médico de base, se puede hacer como algo electivo, bien sea por una cuestión de higiene o de religiosidad, pero siempre y cuando el paciente se encuentre ya en la postpubertad», específica Coral Manso, uróloga especialista en el Hospital Universitario Río Hortega, que detalla que no supone «ningun perjuicio» ya que no se trata de una mutilación, como si sucede en la ablación genital femenina.

En cualquier acaso, aclaran desde el servicio de prensa del Clínico, en las unidades de cirugía pediátrica solo es posible su prescripción por causa médica. Motivo por el cual, «la mayoría de musulmanes se van a Marruecos a hacer la circuncisión». Siendo, «lo más común» que los lleven «a partir del primer año al país de origen para hacerla allí en una clínica, donde tiene un coste de unos 300 euros», detalla Grioui, que añade que, aunque en menor medida, también hay quien acude a «personas con mucha experiencia», aunque sin formación médica, ya que «en los países musulmanes no está prohibida» en el ambito doméstico.