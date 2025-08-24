El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Decoración en fiestas de revelación del género del bebé. El Norte

Los bautizos civiles no cuajan en Valladolid, pero sí la moda de revelar el sexo del bebé en una fiesta

La Diputación no tiene constancia de que ningún ayuntamiento haya regulado ceremonias de bienvenida alternativas a las religiosas, aunque sí se planifican algunas a través de empresas

Raúl R. Méndez

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

Mismo funcionamiento que una boda civil, pero para dar una bienvenida laica al recién nacido y presentarlo en sociedad. Uno de los primeros antecedentes de ... un bautizo civil en España se remonta al año 2007, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, cuando el entonces alcalde del municipio, José Masa, de Izquierda Unida, aprobó una ordenanza municipal que permitió a los concejales de la localidad oficiar una especie de 'bienvenida democrática' al neonato. En la ceremonia se leían artículos recogidos en la Constitución de 1978, en la Convención Internacional de los Derechos Humanos o en la Declaración de los Derechos del Niño. En Cataluña, el municipio de Alella (Barcelona) lo ofreció por primera vez en 1998, aunque no fue hasta 2004 cuando se celebró el primero, en Igualada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

