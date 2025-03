Bandas latinas en Valladolid: atajar el problema desde la integración y la educación

Prevenir antes que curar. O lo que es lo mismo: ofrecer otras alternativas antes de que un joven sea captado por las bandas latinas. En ... esos ámbitos trabaja la Policía Nacional y el Ayuntamiento ante el aumento de agresiones con armas blancas entre Trinitarios y Dominican Don't Play en las calles vallisoletanas. «En las bandas latinas es fácil entrar, pero casi imposible salir», recalcaba una y otra vez el jefe de la Brigada de Información, José Antonio Iglesia, en una conferencia delante de futuros criminólogos. Les exponía una realidad que ya existe en la capital y de la que es muy complicado salir.

Con esa premisa trabaja la Policía Nacional, a través de la Unidad de Participación Ciudadana. Se acercan a los centros educativos para hablar con los adolescentes, así como con los representantes de las AMPAs. Charlas, todas ellas, para sensibilizar a pequeños y mayores. «Es gente muy joven que se puede sentir atraída por este estilo de vida. Lo que no saben es que se están metiendo en un lío y se están cerrando puertas de futuro», detalla el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien coincide con la Policía en que luego «les cuesta salir de todo esto». «Cuando quieren abandonar esos grupos no es tan fácil. No les dejan, les presionan, les persiguen o les consideran enemigos. De ahí se pasan a las represalias», añade.

Con el objetivo de hacer comprender a los adolescentes la importancia de no ser captados, se les invita a que no compartan su vida en las redes sociales. Dejan rastro de por dónde caminan, dónde van de fiesta… para luego ser sorprendidos. Porque, como incide y advierte el subdelegado del Gobierno, se está trabajando en no extrapolar ciertos comportamientos y actitudes latinoamericanas.

«La mayoría son nacidos en España. Cuando hablamos de los latinos fueron sus padres los que llegaron aquí mientras huían de todo esto. No tiene mucho sentido que vengan aquí y traigan sus malas artes. Hay que trabajar, bajo mi punto de vista, en el plano educativo, persuadiendo a la juventud de que España tiene otra organización y ofrece otras oportunidades. Y no podemos consentir, ni lo vamos a consentir, que esto sea una imagen de lo que ocurre en algunos países latinoamericanos», remarca tajantemente Canales.

Objetivos de la Policía que se unen a los del Ayuntamiento de Valladolid desde el área de Servicios Sociales. Desde ese ramo, el concejal Rodrigo Nieto ya ha mantenido las primeras reuniones con colectivos dominicanos para ver cuáles son los problemas y trabajar en el ámbito de la exclusión social, que va aparejado, también, a que esos jóvenes se metan en problemas de conflictividad. «Tenemos que analizar cómo podemos trabajar con esas comunidades para que se sientan integradas en la sociedad y para que formen parte de la comunidad vallisoletana», incide Nieto.