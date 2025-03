Los trinitarios que apuñalaron a un rival pagan la fianza para eludir la prisión

Los tres trinitarios detenidos el pasado fin de semana por atacar a la banda rival de los Dominican Don't Play (DDP) y apuñalar por ... la espalda a uno de sus miembros en el centro de la capital vallisoletana han abonado la fianza para eludir la prisión provisional, decretada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid debido a la brutalidad de la agresión.

De esta forma, los tres arrestados han pagado un total de 7.500 euros (3.000 dos de los tres implicados y 1.500 euros el restante) por los hechos que tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del sábado 22 de febrero en la esquina de la calle López Gómez con Santuario. Se dirigían hacia la plaza de la Universidad cuando escucharon los gritos de tres hombres y una mujer de 'patria y papote', «las cuales, sin ninguna duda, están relacionadas con actuaciones o comportamientos de la banda latina trinitarios», apunta la instructora del caso.

A raíz de esas expresiones, dos de los tres jóvenes que caminaban por López Gómez pudieron huir, si bien un tercero fue rodeado por los tres trinitarios. Intentó escaparse, pero fue golpeado por un coche que circulaba por López Gómez y que no tuvo tiempo de reacción para frenar. Una vez en el suelo, los tres agresores «esgrimieron armas blancas de unos siete centímetros», si bien uno de ellos le propinó tres puñaladas por la espalda. Una de ellas cerca del pulmón, lo que le provocó a la víctima, menor de edad, un neumotórax izquierdo con laceración pulmonar.

A pesar de todo, la víctima, acompañada por los otros dos jóvenes, llegaron hasta la calle Doncellas. Allí se personó la Policía Local, que presenció las heridas del joven, por lo que se solicitó de urgencia una ambulancia al empezar a desmayarse. Fue trasladado al Hospital Clínico, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde ese momento, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Valladolid se hizo cargo de la investigación. Tras las declaraciones de víctima y testigo, miembros todos ellos de los DDP, los agentes identificaron a los tres presuntamente implicados en la agresión (J. C. O. L., J. Y. C. L. y M. Y. G. V.) para detenerles por delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves con arma blanca. Ni rastro de pertenencia a grupo criminal al no tener antecedentes.

«Existe un reconocimiento sin género de dudas por la víctima de quién fue su agresor directo en cuanto al apuñalamiento, así como a la participación directa de los otros dos implicados, si bien M. Y. G. V., aunque se le ve con un arma, adoptó una posición más secundaria en la comisión de los hechos», incide la jueza.

«En casa de un amigo»

Por su parte, la defensa de los investigados recalcaron que existe una fotografía que vincula a los sospechosos, que «curiosamente», continúa la instructora, coinciden en una «misma versión» al estar esa noche «grabando música en casa de un amigo». «Esta afirmación por sí sola, no acompañada de ninguna corroboración, no puede ser bastante para desvirtuar el reconocimiento pleno que hace la víctima», reflejan los fundamentos de derecho del auto.

Destaca la jueza las gestiones policiales, además de ahondar en el enfrentamiento entre estas dos bandas latinas asentadas en Valladolid. Todo ello para decretar la prisión eludible bajo fianza, que ya se ha hecho efectiva tras abonar esos 7.500 euros.

Este episodio se encuadra dentro de las últimas agresiones protagonizadas por grupos violentos juveniles rivales en la capital vallisoletana. Con un juicio contra un DDP, en el que fue condenado por la agresión en Nicolás Salmerón los primeros días de 2024, las reyertas con armas blancas han aumentado. A finales de enero de este año, la Policía Nacional detuvo a cinco trinitarios mientras perseguían a un joven en la avenida de Segovia. Se resguardó en un quiosco de la zona.