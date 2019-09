El Ayuntamiento de Valladolid pagará 10.285 euros al exalcalde por los honorarios en el juicio de los avales Manuel Sánchez, León de la Riva y Alfredo Blanco, tras ser absueltos en el juicio de los avales :: / H. S. El pleno aprobará hoy el abono de la defensa del exalcalde y de los exediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez como un «derecho» avalado con informe favorable de la Asesoría Jurídica LORENA SANCHO Valladolid Martes, 3 septiembre 2019, 07:03

vallaEl Pleno del Ayuntamiento de Valladolid dará hoy previsiblemente luz verde a casi 35.000 euros con los que se pagarán los honorarios profesionales de los abogados y procuradores que defendieron al exalcalde Javier León de la Riva y a los exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez en el proceso penal de la firma de las cartas de conformidad del préstamo para el soterramiento. El Ayuntamiento indemnizará así a los tres excargos públicos del Consistorio vallisoletano en virtud de varios informes, uno de ellos de la asesoría jurídica, que reconoce el derecho de los concejales a que se les abonen los gastos de su defensa al haberse producido por hechos u omisiones realizados mientras ostentaban sus cargos y con un resultado absolutorio. Se dio además la circunstancia de que tuvieron que contratar abogados externos porque el servicio jurídico municipal tuvo que defender al Ayuntamiento, quien se personó como acusación particular. «Al haber sido denunciados los hechos por el Ayuntamiento ante la Fiscalía y haberse personado éste como acusación particular en el proceso, no cabía la opción de que el exalcalde y los dos exconcejales procesados hubiesen sido defendidos por los letrados municipales por conflicto de intereses. Por ello recurrieron a la contratación de abogados externos», señala el informe.

Una vez absueltos del proceso, en el que se acusaba a León de la Riva de los delitos de falsedad documental y de prevaricación, y a Manuel Sánchez y Alfredo Blanco de prevaricación, los tres exediles han girado las minutas profesionales devengadas por los abogados contratados para que sean abonadas. De tal forma que el pasado 24 de julio entró en el Ayuntamiento un escrito del exalcalde en el que solicita una minuta de 10.285 euros para su abogado José María Tejerina (8.500 en concepto de honorarios y 1.785 euros en concepto de IVA). La de Alfredo Blanco, por su parte, asciende a 16.927 eurospara el pago del letrado (José Ferrández Otaño) y 362 euros para el procurador, mientras que la de Manuel Sánchez se corresponde con 5.500 euros por los honorarios de la defensa jurídica y otros 1.155 euros en concepto de IVA (le defendió José María Tejerina).

En total, 34.229 euros que previsiblemente recibirán hoy el visto bueno, una vez que la Comisión de Hacienda lo aprobó ya hace unos días. «Es una cuestión de derecho y jurídica, se les tiene que pagar y no hay mayor controversia política», señaló al respecto el concejal de Planifiación y Recursos, Pedro Herrero, quien avanzó que salió adelante en comisión sin votos en contra.