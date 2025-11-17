El Ayuntamiento pone el foco en la zona de la Catedral tras vetar el ruido en Cantarranas

Tercera zona acústicamente saturada en el área de Cantarranas con el foco ya puesto en las molestias que genera a los vecinos el alterne en ... el entorno de la Catedral. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente este lunes la figura que vetará los ruidos fuera de hora en una de las zonas de marcha con más ajetreo de la ciudad. Las calles Macías Picavea, Gallegos, Ramón Núñez, Ebanistería, parte de Platerías, así como la propia plaza de Cantarranillas verán limitada su actividad hostelera para intentar mejorar el descanso de los residentes.

Tras las declaraciones ZAS aprobadas para Coca y San Miguel en 2023, ahora le toca el turno a este área del casco histórico, que puede no ser la última. El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, avanzó que el equipo de Gobierno comenzará a estudiar en 2026 qué medidas se pueden aplicar en el entorno de la Iglesia Metropolitana tras la reivindicación de los vecinos del centro para poner coto a las molestias que les generan las terrazas que pueblan los alrededores de la Catedral.

De momento, en Cantarranas ya están fijadas. Así, una vez que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento no otorgará nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas en este espacio. Tampoco se dará ningún permiso para la modificación sustancial o ampliación de aforos de bares o restaurantes.

Habrá una vigilancia especial con las terrazas. No se dará licencia para nuevos montajes de exterior o ampliación de los existentes y se aplicará un celo constante en las labores de inspección. De esta manera, señaló García Pellitero, tendrán que cerrar y recoger el mobiliario una hora antes. De domingo a lunes y los festivos a la una de la madrugada, y los viernes, sábados y vísperas de fiesta, a las dos. Esa retirada deberá hacerse de la manera más silenciosa posible.

Esta declaración, que ha sido sometida a exposición pública, ha recibido varias alegaciones. Dos se han admitido. La primera, la que prohibe la organización de amenizaciones musicales de carácter privado en el exterior. Eso sí, el Ayuntamiento podrá autorizar este tipo de eventos cuando sea una época festiva.

La otra de las propuesta que ha sido aceptada es que los datos de los sonómetros instalados en esta zona, así como en las de la plaza de Coca y el entorno de San Miguel, podrán ser consultados en tiempo real. El Ayuntamiento ya ha habilitado un espacio en la web municipal para revisar esos índices y saber si se superan o no y a qué horas. Los análisis realizados con una red de sonómetros desde enero de 2024 en Cantarranas constatan superaciones de los decibelios admitidos, tanto en horario nocturno como en la medición día-tarde-noche, una situación que interfiere en el descanso de los vecinos, según ha esgrimido el Consistorio para aprobar estas medidas.

Una vez que Cantarranas sea zona ZAS, algo que es inminente, se procederá a la revisión de limitadores de sonido de los locales y los establecimientos estarán obligados a tener una conexión 'online' de este aparato con el Ayuntamiento para que la autoridad sepa en todo momento los decibelios en el interior.

Las sanciones en los entornos declarados ZAS son más contundentes que en los que no están dentro de uno de ellos. Así, dos infracciones graves en un año pueden conllevar la suspensión de la actividad por un plazo mínimo de quince días. En cuanto a las multas económicas, tienen un recargo del 20% sobre los importes habituales de la ilegalidad que cometa el establecimiento.

Según los últimos datos facilitados por Medio Ambiente, entre 2024 y el presente ejercicio se han tramitado 19 expedientes sancionadores en la zona de Coca y cinco en la de San Miguel. Las principales infracciones se han detectado en locales que tenían las puertas abiertas, por la celebración de conciertos sin autorización y por haber trucado los limitadores de sonido de los equipos musicales para dar más potencia al sonido dentro del bar de copas.

Respecto a la zona de la Catedral, García Pellitero ha señalado que es un entorno en el que no hay tantos bares nocturnos por lo que se podría aplicar otra figura de la Ley del Ruido de Castilla y León: la de protección acústica especial. A expensas de las decisiones que tome el equipo de Gobierno podría pasar por la reducción de los horarios de las terrazas y la reducción de estos montajes de exterior.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad anunciaba hace dos semanas su intención de comenzar en los próximos meses con una reordenación de las terrazas en los entornos más saturados del centro, como son Coca, la Plaza Mayor y la zona de la Catedral. El Ayuntamiento considera que no es necesario esperar a la regulación de una nueva ordenanza, un proceso que se alargaría en el tiempo, para empezar a hacer cambios. En su opinión, la actual norma cuenta con instrumentos suficientes limitar una actividad que es discrecional. Habrá que ver en qué se traduce ese anuncio y cuáles son las primeras medidas en estas zonas del centro