El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un concierto en la plaza de Cantarranas. Ricardo Otazo
Valladolid

El Ayuntamiento pone el foco en la zona de la Catedral tras vetar el ruido en Cantarranas

Aprueba definitivamente la figura ZAS para el entorno y limita las actividades hosteleras en horario nocturno

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Tercera zona acústicamente saturada en el área de Cantarranas con el foco ya puesto en las molestias que genera a los vecinos el alterne en ... el entorno de la Catedral. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente este lunes la figura que vetará los ruidos fuera de hora en una de las zonas de marcha con más ajetreo de la ciudad. Las calles Macías Picavea, Gallegos, Ramón Núñez, Ebanistería, parte de Platerías, así como la propia plaza de Cantarranillas verán limitada su actividad hostelera para intentar mejorar el descanso de los residentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  6. 6

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  7. 7

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico
  8. 8

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  9. 9

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia
  10. 10

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento pone el foco en la zona de la Catedral tras vetar el ruido en Cantarranas

El Ayuntamiento pone el foco en la zona de la Catedral tras vetar el ruido en Cantarranas