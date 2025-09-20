El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambiente en las terrazas de la plaza de Cantarranas en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

Valladolid

Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral

El Ayuntamiento ha tramitado 19 expedientes sancionadores en Coca y cinco en San Miguel desde que están declaradas zonas acústicamente saturadas

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:19

Zona acústicamente saturada y, por tanto, foco de vigilancia constante y de limitaciones a las actividades que puedan generar molestias por ruido, básicamente las hosteleras. ... La inclusión del entorno urbano de Cantarranas en el mapa ZAS de Valladolid cubre ya las tres principales zonas de marcha nocturna en la capital, pendiente de la decisión que se tome sobre el área Catedral, para la que los vecinos del centro también han solicitado restricciones. Tras las declaraciones aprobadas por el Ayuntamiento para las áreas de Coca y San Miguel en 2023, se suma ahora otro de los espacios que registra más ajetreo noctámbulo durante las tardes y madrugadas, principalmente entre los jueves y los domingos.

