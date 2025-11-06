El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Fotos aportadas por la Asociación de Vecinos del Centro para reclamar la reordenación de las terrazas del casco histórico. A. V. Z. C

Valladolid

Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Crece la presión de los vecinos del casco histórico para que se actúe y el concejal recuerda que ya se paralizaron nuevos montajes que no fueran «ligeros»

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:55

Comenta

Presión de los vecinos del centro para que el Ayuntamiento actúe con urgencia contra la «sobreocupación» de las terrazas en algunos puntos del casco histórico. ... Y respuesta del Consistorio. Espera contar a finales de este mes con las primeras medidas del plan director contratado con una consultora para iniciar las acciones a partir de diciembre. La asociación que representa los intereses de los residentes del cogollo de la capital reclama al equipo de Carnero una ordenanza que ponga de una vez veto a estos montajes. Pero el concejal Alberto Gutiérrez aclara que no sería necesario elaborar una nueva regulación, cuya tramitación se alargaría en el tiempo. La que está en vigor presenta, de momento, «instrumentos suficientes» y, en todo caso, la ocupación de suelo «es discrecional», competencia de la Administración Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre