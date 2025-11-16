El Procurador pide más medidas antibotellón, con vigilancia activa sobre la venta de alcohol a menores

El 34,6% de los chavales de 12 y 13 años confiesa haber consumido alcohol alguna vez, cifra que roza el 76% entre los adolescentes ... un pelín más mayores, a partir de 14 y hasta los 18 años, con más de uno de cada dos de estos últimos reconociendo que han bebido en el último mes. Son datos de la última Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de España. Ese es el panorama que ha llevado al Procurador del Común de Castilla y León a abrir una investigación de oficio sobre la respuesta que dan las administraciones de Castilla y León al problema del botellón entre menores que ha culminado con una invitación a los ayuntamientos a redoblar las medidas para intentar atajar esa práctica,que supone la puerta de acceso al consumo de alcohol a edades bastante tempranas.

El primer contacto con el alcohol se produce, de media, a los 13,9 años y la primera intoxicación etílica se sitúa en los 14,5 años

Son dos las recomendaciones que principalmente traslada Tomás Quintana a los alcaldes: aumentar «la vigilancia e inspección sobre los establecimientos que vendan o dispensen alcohol» e «incrementar el control frente a concentraciones de jóvenes en la vía pública o zonas del término municipal para consumir alcohol».

El Defensor del Pueblo autonómico recuerda a los responsables municipales que los agentes de las policías locales de ciudades y municipios que son cabecera de comarca deben hacer una función «preventiva» ante la celebración de botellones y, en el caso de que estos se produzcan, imponer sanciones.

Ampliar Jóvenes bebiendo en la calle. Y. González

Recuerda el Procurador que la Organización Mundial de la Salud constata que el alcohol es un factor causal de 200 enfermedades y trastornos, como el cáncer, patologías cardiovasculares, hepáticas y neuropsiquiátricas. A esto se suman, añade la resolución, «importantes pérdidas sociales y económicas a las personas y a la sociedad en general» que provoca «el consumo nocivo de alcohol». Un hábito, recuerda, que ya no es «exclusivo de población adulta» y que han asumido los adolescentes que equiparan beber alcohol con diversión.

Los 13,9 años sitúan, de media, el primer contacto con las bebidas alcohólicas y la primera borrachera se produce, también de media, a los 14,5 años, en una pauta de consumo que aumenta a medida que avanza la edad de los menores. Al preguntar a los adolescentes si han bebido en los últimos 30 días, responden sí el 36,5% de los que tienen 14 años, consumo que sube al 73,8% entre los que se acercan a los 18 años.

La petición del Procurador del Común para que desde las policías locales redoblen la inspección de los puntos de venta se basa en que en esa encuesta estatal los menores apuntan dónde consiguen el alcohol. Afirman que los lugares más habituales son las tiendas de barrio, los comercios de 'todo a un euro', quioscos y bodegas. Son fuentes de avituallamiento a las que les siguen sus propias casas o las de otras personas. La Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas en Castilla y León que se realizó en 2023 refleja que el 94,7% de los preguntados respondió que era «fácil» conseguir bebidas alcohólicas.

Exigir el DNI siempre al pasar por caja

Eso lleva a Quintana a recordar a los alcaldes que es competencia municipal vigilar los incumplimientos de prohibición de venta de alcohol a menores, con inspecciones, pero también con campañas para requerir a los establecimientos comerciales la adopción de medidas de control que eviten que un menor pase por caja y compre alcohol. Para ello, señala, lo más efectivo es exigir el DNI.

Los chavales que consumen alcohol aseguran que con la bebida persiguen divertirse, motivación a la que se suma, entre los chicos, que «les ayuda a desinhibirse» y, entre las chicas, que les anima cuando están deprimidas y les permite «olvidarse de todo». Subraya el Procurador del Común que los alumnos encuestados reconocen situación «no deseables» que ha vivido tras beber, desde conflictos en casa a la incapacidad para recordar lo que había ocurrido después de haber salido, relaciones sexuales de las que se han arrepentido, dificultad para concentrarse en clase o incluso ataques de ansiedad y alucinaciones.

Eso es lo que refleja la última Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de España, que dejan también algún dato más esperanzador como es el aumento de la percepción del riesgo asociado al consumo de alcohol. Casi dos de cada tres encuestados, el 63,4%, consideran que tomar 5 o 6 cervezas o copas en un fin de semana puede causar muchos o bastantes problemas.Y que consideran «peligroso» el consumo diario de una o dos cervezas. Es una proporción que ha crecido alrededor de 6 puntos respecto a la encuesta anterior.