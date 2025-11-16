El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jóvenes con botellas de calimocho en el espigón de la playa de las Moreras. C. Espeso

Castilla y León

El Procurador pide más medidas antibotellón, con vigilancia activa sobre la venta de alcohol a menores

Insta a los ayuntamientos a aumentar las inspecciones en tiendas y locales y a la disolución de concentraciones de consumo en la calle, con sanciones

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:00

El 34,6% de los chavales de 12 y 13 años confiesa haber consumido alcohol alguna vez, cifra que roza el 76% entre los adolescentes ... un pelín más mayores, a partir de 14 y hasta los 18 años, con más de uno de cada dos de estos últimos reconociendo que han bebido en el último mes. Son datos de la última Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de España. Ese es el panorama que ha llevado al Procurador del Común de Castilla y León a abrir una investigación de oficio sobre la respuesta que dan las administraciones de Castilla y León al problema del botellón entre menores que ha culminado con una invitación a los ayuntamientos a redoblar las medidas para intentar atajar esa práctica,que supone la puerta de acceso al consumo de alcohol a edades bastante tempranas.

