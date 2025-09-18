El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Puente Colgante. Arriba, en detalle, el concejal Alberto Gutiérrez. El Norte y A. B:

Valladolid

El Ayuntamiento descarta rehabilitar y peatonalizar el Puente Colgante «a medio plazo»

El concejal de Movilidad asegura que darán prioridad, aunque sin proyectos aún sobre la mesa, a las reformas de los pasos de Poniente y Daniel del Olmo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:35

La ansiada, presupuestada y aprobada (hace cuatro años) remodelación integral del Puente Colgante, un Bien de Interés Cultural (BIC), declarado como tal el año pasado, ... tendrá que esperar aún para ver la luz. Así lo ha confirmado este jueves el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien ha justificado mantener en el cajón el proyecto existente para rehabilitar y peatonalizar la icónica infraestructura ante la necesidad de «dar prioridad a la reparación de otros puentes que nos hemos encontrado en mal estado».

