El Ayuntamiento descarta rehabilitar y peatonalizar el Puente Colgante «a medio plazo»

La ansiada, presupuestada y aprobada (hace cuatro años) remodelación integral del Puente Colgante, un Bien de Interés Cultural (BIC), declarado como tal el año pasado, ... tendrá que esperar aún para ver la luz. Así lo ha confirmado este jueves el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien ha justificado mantener en el cajón el proyecto existente para rehabilitar y peatonalizar la icónica infraestructura ante la necesidad de «dar prioridad a la reparación de otros puentes que nos hemos encontrado en mal estado».

El Ayuntamiento prioriza así sacar adelante la anunciada, aunque aún sin proyecto, remodelación integral del puente de Poniente y la también necesaria, y también sin proyecto, reforma del viaducto de la calle Daniel del Olmo, en el polígono de Argales, en el que se mantiene la prohibición de circular a autobuses y camiones desde hace más de un año.

«Nos hemos encontrado una ciudad con las infraestructuras muy deterioradas y hay otras prioridades», justifica Alberto Gutiérrez

«Nos hemos encontrado una ciudad con las infraestructuras muy deterioradas, como ocurrió con el paso de Arco de Ladrillo -allí se han invertido 2,3 millones de euros en el último año-, y ahora tenemos que dar prioridad a otros puentes con más necesidades, como son el de Poniente y Daniel del Olmo», ha explicado el edil antes de reconocer que la ejecución del proyecto para remodelar el Puente Colgante, presupuestada en 625.000 euros en 2021, «se descarta a medio plazo».

Y todo ello después de que esta misma semana, en la línea de lo que viene ocurriendo en los últimos años, lustros, incluso, los operarios municipales han tenido que ejecutar la enésima intervención en el veterano puente, inaugurado en 1895, para soldar una chapa metálica de la calzada y reparar el hormigonado del estribo del lado de la avenida de Salamanca. Estos parches se vienen ejecutando cada año, y a veces hasta en dos ocasiones, desde que se realizó la última reforma del paso en 2009, cuando cambió su tono marrón por el negro actual.

Ya en 2021 un informe municipal aconsejaba su rehabilitación y peatonalización para evitar el paso de miles de vehículos (más de siete mil) por su calzada a diario. Y se llegó a aprobar un proyecto para ello. Él mismo que ahora se aplaza 'sine die' para intentar sacar adelante a corto plazo las remodelaciones del puente de Poniente y del viaducto de Daniel del Olmo. ¿Cuándo? Es una incógnita.

En el caso de Poniente, el titular de Movilidad ha señalado que están «trabajando en el pliego y la documentación técnica» para sacarlo adelante. Y el de Daniel del Olmo parece que está todavía más verde. El concejal, además, ha anticipado que más pronto que tarde se prevé intervenir también en el Puente Mayor.

Así que el Puente Colgante tendrá que esperar su turno al final de la lista de intervenciones en los pasos sobre el Pisuerga. Muy lejos, en 1995, queda su última reforma, cuando se habilitó el actual firme de 'tramex' de su calzada para aligerar su peso. En 2009 fue cuando se repintó de negro. Y en 2024, precisamente con vistas a promover su rehabilitación y peatonalización, se aprobó por parte de la Junta su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).