El Ayuntamiento denuncia que 50 viviendas sociales para familias vulnerables sufren impagos

El Norte Valladolid Domingo, 1 de junio 2025, 18:39 Comenta Compartir

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha cargado este domingo contra el «desastre» de la gestión de la Sociedad Municipal del Suelo y la Vivienda (VIVA) durante los ocho años del anterior equipo de Gobierno entre el Partido Socialista y Valladolid Toma La Palabra (VTLP), hasta el punto que ha asegurado que, de haber sido una inmobiliaria privada, estaría en la «quiebra absoluta». No en vano, ha subrayado que, en la actualidad, hay nueve ocupaciones de pisos municipales contra las que no se actuaba y que entre cincuenta y sesenta de las llamadas viviendas blancas en alquiler, destinadas a familias en situaciones de vulnerabilidad y escasos recursos económicos, sufren impagos y tampoco se intervenía.

Zarandona lamentó que la inacción pasada ha producido un «efecto contagio» que ahora toca resolver «por justicia social porque justicia social es que el Ayuntamiento ponga a disposición el régimen de alquiler a los vecinos, los jóvenes y los mayores, pero que también les cobre lo justo y lo pactado en función de sus ingresos». En ese sentido, ha recordado que el actual equipo de Gobierno no ha modificado el cálculo del coste del alquiler de las viviendas blancas, que se mantiene en el 30% del total de los ingresos de la unidad familiar. «Se observaba que la gente dejaba de pagar sin haberse modificado su situación laboral o económica como estar desempleado. Al no actuar el Ayuntamiento con una reclamación judicial, se producía el efecto contagio. La gente decía si mi vecino no paga la renta y no le pasa nada, voy hacer lo mismo y así me ahorro un dinero», ha señalado en declaraciones a Ical.

«El anterior equipo de Gobierno compró viviendas en estado deplorable, imposibles de adjudicar y rechazadas por beneficiarios» Ignacio Zarandona Concejal de Urbanismo

A su juicio, es una medida «muy equivocada» por que se trata de recursos que el Consistorio ofrece de una manera «muy ajustada» y esos ciudadanos dejan de pagar los alquileres y se convierten en una «especie de okupas». Hasta el punto que lo consideró una «estafa» para el conjunto de los vallisoletanos. El concejal reconoció que los procedimientos judiciales por este tipo de impagos son «lentos». De ahí que señalara que VIVA ofrece «todo tipo de facilidades» para que se paguen los atrasos en los pagos de los alquileres de estas casas.

Desde el otro lado, VTLP ha denunciado este domingo que VIVA aprobó en la reunión de su consejo de administración del pasado martes, de manera unilateral, un cambio en los programas de viviendas verdes, destinado a jóvenes con bajos recursos, y de viviendas blancas, para, preferentemente familias en situaciones de vulnerabilidad. «La nueva denominación propuesta por el equipo de Gobierno ahora agrupa a todas las viviendas del parque público en alquiler en un único programa, denominado Vivienda Social, donde no se contempla la atención prioritaria a determinados colectivos en situación de vulnerabilidad y especial protección como ocurría hasta ahora», ha asegurado la formación.

Sobre el número de viviendas vacías, Zarandona ha expresado que el antiguo equipo «se dedicó a comprar viviendas en estado deplorable, que son imposibles de adjudicar y son sistemáticamente rechazadas por posibles beneficiarios. Sólo buscaban una cifra pero esconde una realidad bien distinta. En ocho años promovieron 24 viviendas y compraron menos 300, en unas malas condiciones». Por el contrario, ha valorado la apuesta del actual equipo de Gobierno, que ya ha adquirido unos 60 pisos, en condiciones de ser adjudicadas, aunque ello ha supuesto un esfuerzo económico «mucho mayor». Además, ha declarado que se promueven 47 viviendas y, «en breve», saldrán licitaciones de nuevos proyectos.

José Ignacio Zarandona ha asegurado, según recogió Ical, que la Sociedad Municipal del Suelo y la Vivienda no ha modificado las condiciones de acceso de los beneficiarios de los pisos sociales y solo se facilita una flexibilidad en la asignación en función de las «necesidades reales». De esta manera, salía al paso de las denuncias de Valladolid Toma la Palabra sobre el cambio en los programas de viviendas verdes, destinado a jóvenes con bajos recursos, y de viviendas blancas, para, preferentemente familias en situaciones de vulnerabilidad.