El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús urbano de Auvasa en la plaza de Poniente, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

Auvasa habilita una lanzadera para el Cosquín Rock: horarios, paradas y frecuencias

Este sábado habrá buses urbanos especiales desde el centro de la ciudad hasta el Pingüinos Arena, donde se celebrará el festival

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:41

Este sábado vuelve a Valladolid el Cosquín Rock, festival que tendrá lugar en el recinto del Pingüinos Arena, y para facilitar los desplazamientos Auvasa pondrá en marcha un dispositivo de autobús urbano con una lanzadera.

En concreto, el bus hará salidas desde la plaza de Poniente desde las 16:45 a 01:45 horas hacia el recinto Pingüinos Arena, y en sentido de vuelta al centro de Valladolid de 17:15 horas y hasta la finalización del evento. Todo ello con salidas cada 30 minutos.

Además, las líneas 18 y 19 disponen de parada cercanas al recinto del Cosquín Rock, en carretera de Rueda junto Colegio Ave María, con frecuencia de paso cada 30 minutos de calle Dos de Mayo (L18 a la enteras y L19 a las medias) y de la carretera de Rueda (L18 a las medias y L19 a las enteras) hasta las 22:30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  4. 4 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Auvasa habilita una lanzadera para el Cosquín Rock: horarios, paradas y frecuencias

Auvasa habilita una lanzadera para el Cosquín Rock: horarios, paradas y frecuencias