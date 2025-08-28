Auvasa habilita una lanzadera para el Cosquín Rock: horarios, paradas y frecuencias

Un autobús urbano de Auvasa en la plaza de Poniente, en una imagen de archivo.

Este sábado vuelve a Valladolid el Cosquín Rock, festival que tendrá lugar en el recinto del Pingüinos Arena, y para facilitar los desplazamientos Auvasa pondrá en marcha un dispositivo de autobús urbano con una lanzadera.

En concreto, el bus hará salidas desde la plaza de Poniente desde las 16:45 a 01:45 horas hacia el recinto Pingüinos Arena, y en sentido de vuelta al centro de Valladolid de 17:15 horas y hasta la finalización del evento. Todo ello con salidas cada 30 minutos.

Además, las líneas 18 y 19 disponen de parada cercanas al recinto del Cosquín Rock, en carretera de Rueda junto Colegio Ave María, con frecuencia de paso cada 30 minutos de calle Dos de Mayo (L18 a la enteras y L19 a las medias) y de la carretera de Rueda (L18 a las medias y L19 a las enteras) hasta las 22:30 horas.

Auvasa