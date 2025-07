La Audiencia no ve delito de odio en la agresión a un joven en Pozaldez

La agresión a un joven durante las fiestas de Pozaldez en mayo de 2023 no tuvo tintes homófobos. Así lo considera la Audiencia de Valladolid, ... que ha absuelto a los seis acusados del delito de odio después de acreditar que la agresión a la víctima estuvo motivada por un encontronazo durante el baile. Además, recoge la sentencia que «no ha quedado acreditado que la agresión se produjera por razón de la animadversión de los acusados hacia el denunciante por su orientación sexual o defensa del colectivo LGTBI, y que ni siquiera se ha podido acreditar si se dijo la expresión maricón, ni quién la dijo».

A pesar de la absolución del delito de odio, el tribunal sí que ha condenado a dos de los seis acusados a un delito de lesiones con agravante de superioridad. Concretamente a Álvaro Ferreruela y Diego Ferreruela, a quienes les atribuyen el puñetazo inicial y los posteriores golpes a la víctima. Los hechos probados recogen que el denunciante, que durante el juicio afirmó que se había trasladado hasta Granada tras la agresión, se dirigió a Álvaro Ferreruela para que les dejaran de molestar en plena discomovida. Cuando la víctima se dio la vuelta, el ahora condenado, molesto por el hecho de que les hubiera llamado la atención, le tocó el hombro y le lanzó un puñetazo que le impactó en la cara. La víctima cayó al suelo tras el golpe y fue allí donde le propinaron patadas y puñetazos hasta que una amiga le sacó del lugar.

La víctima sufrió diversas lesiones que requirieron para su curación 25 días.

«No existe unanimidad en la expresión utilizada, algunas oyeron 'maricón, puto maricón', otras no lo oyeron»

En sus fundamentos de derecho, el tribunal se pregunta «¿qué motivó la agresión, la homofobia como mantuvo el denunciante y las testigos propuestas a su instancia, o el motivo hay que buscarlo en un hecho más nimio como pudo ser unos empujones entre dos grupos que estaban bailando?». La respuesta la halla la Sección Cuarta tras la llegada de los agentes de la Guardia Civil al lugar de la agresión. Hasta el punto de que los magistrados se sienten sorprendidos de que ninguno, tanto la víctima como las testigos, apuntaran de que los golpes estuvieran motivados por la condición sexual de la víctima.

Además, agregan que durante la declaración de los testigos «no existe unanimidad en la expresión utilizada, algunas oyeron 'maricón, puto maricón', otras no lo oyeron... Como se puede observar no es posible determinar si alguno de los acusados pronunció la expresión, ni si esta expresión se dijo como detonante de la pelea o si se empleó durante la misma».

Durante el juicio, la víctima, por videoconferencia y desde un lugar cercano a Granada donde se fue tras los hechos por «miedo», rememoró esa madrugada en la primavera de 2023. «Esa noche estaba con mis amigos bailando. Noté que me llamaban por la espalda y recibí un puñetazo muy fuerte. No sé quién me lo dio porque había mucha gente. Luego me dijeron que fue un hombre con el pelo largo y ante la Guardia Civil proporcioné su cuenta de Instagram (la de Álvaro Ferreruela)», declaró el herido.

Más de una vez apuntó que la gente sabía su orientación sexual al ser una persona «activista» y al tener sus perfiles de las redes sociales públicas. «Antes del golpe escuché que me llamaban maricón», continuó con la voz entrecortada y con las lágrimas en varios momentos de la declaración.

Fue rescatado de ese corro gracias a su amiga Bárbara, quien según relataron se metió a por él, si bien esta persona, como más tarde ha precisado, no recibió ningún golpe.

Por estos hechos, los seis encausados se enfrentaban a penas desde los tres años de prisión hasta los nueve de las acusaciones particulares y populares. Finalmente solo dos han sido condenados a cárcel. Además, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán a la víctima en 1.400 euros. Asimismo, no se podrán acercar a la víctima durante los próximos casi tres años.