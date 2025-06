La víctima de la agresión homófoba en Pozaldez: «No sé quién me dio el puñetazo»

Todos se han declarado inocentes y, aunque han confirmado que estaban presentes en el lugar de los hechos, se han limitado a afirmar con rotundidad ... que ni llamaron maricón a un joven ni le propinaron ningún tipo de paliza. La Audiencia de Valladolid ha iniciado este miércoles las vistas por el juicio contra seis hombres por agredir y humillar por su orientación sexual a un joven durante las fiestas de Pozaldez en mayo de 2023.

Dos años después, todos los encausados menos uno han reconocido que no sabían que la víctima era gay. «No tengo nada en contra de la homosexualidad, sé lo que es estar discriminado porque soy gitano», ha agregado Axceo Ferreruela ante el tribunal sobre una noche en la que vieron el tumulto de la pelea, pero que acto seguido abandonaron la zona dirección al lugar que habían aparcado el coche, momento, como han dicho, en el que fueron identificados por la Guardia Civil.

Incluso alguno de los presuntos agresores pensaron que la trifulca era entre mujeres. A tenor de la prueba practicada en la jornada de este miércoles, la víctima, antes de recibir los golpes, se hizo un selfie en el que al parecer se ve a los acusados, si bien ni la víctima ni los primeros testigos, amigas del joven herido, han afirmado con rotundidad quién fue. Señalan de forma genérica a todos los acusados, si bien con especial énfasis a Álvaro Ferreruela.

A él, «por su melena», le atribuyen el primer puñetazo, para seguir con una ristra de golpes que dejó a la víctima con la cara ensangrentada hasta que una amiga le pudo sacar de ese corrillo. «Mi único objetivo era salvarle la vida», ha subrayado. Recoge la Fiscalía que Álvaro Ferreruela abandonó la zona, si bien este ha precisado que permaneció siempre en el interior. «La víctima y yo nos conocemos porque pone copas en un bar de Medina del Campo, pero no sabía que era homosexual. Esa noche me vino y me agarró (ante unos posibles empujones previos) y le dije de qué iba», ha declarado a la par que ha negado que le propinara puñetazos.

Más largo ha sido la testifical de la víctima, por videoconferencia y desde un lugar cercano a Granada, donde se fue tras los hechos por «miedo». «Esa noche estaba con mis amigos bailando. Noté que me llamaban por la espalda y recibí un puñetazo muy fuerte. No sé quién me lo dio porque había mucha gente. Luego me dijeron que fue un hombre con el pelo largo y ante la Guardia Civil proporcioné su cuenta de Instagram (el de Álvaro Ferreruela)», ha declarado el herido en una larga intervención que ha durado una hora y en la que el presidente del tribunal ha reiterado en más de una ocasión que no se repitieran las preguntas.

Más de una vez ha apuntado que la gente sabía su orientación sexual al ser una persona «activista» y al tener sus perfiles de las redes sociales públicas. «Antes del golpe escuché que me llamaban maricón», ha continuado con la voz entrecortada y con las lágrimas en varios momentos de la declaración.

Rescatado por una amiga

Fue rescatado de ese corro gracias a su amiga Bárbara, quien según relataron se metió a por él, si bien esta persona, como más tarde ha precisado, no recibió ningún golpe.

La víctima sufrió varias lesiones que describió en su testifical con daños en boca, nariz, ojos, costillas... Que serán contrastadas este jueves en la prueba pericial.

Desde entonces, la víctima ha dejado de vivir en la provincia vallisoletana. Tiene miedo y le cuesta salir de casa, según su declaración, aunque sigue haciendo reivindicaciones por el colectivo LGTBI+. «Comparto todo aquello que han pasado por lo mismo que yo. Antes siempre llevaba algún símbolo. Ahora solo llevo los colores del arcoiris cuando estoy en sitios cómodos», ha concluido ante las pruebas de la fiscal y antes de exponerse ante las de las defensas.

El primer día del juicio ha continuado con las declaraciones de las amigas de la víctima. Muchas han señalado a Álvaro Ferreruela como el autor del primer golpe, si bien no han podido poner rostro a quién dijo «maricón, puto maricón».

Por estos hechos, los seis encausados (Álvaro Ferreruela, Gabriel Pérez, Raúl Vázquez, Ozdín Ferreruela, Axceo Ferreruela y Diego Ferreruela) se enfrentan a penas desde los tres años de prisión hasta los nueve de las acusaciones particulares y populares.