Marco Alonso Valladolid Jueves, 13 de marzo 2025, 21:24 Comenta Compartir

Poco antes de pronunciar su discurso en el homenaje en el que se puso el nombre de su padre a una plaza en Valladolid, el ... hijo de Manuel López, Manuel López Represa –que ha desempeñado diferentes cargos en la Junta– recordó aquel 15 de junio de 1990 en el que los Grapo le arrebataron a su padre a tiros. «Mi padre salía a primera hora de la mañana, como todos los días, y yo tenía un examen en la facultad de Derecho, era de los últimos que tuve que hacer en la carrera. Escuché las detonaciones, bajé y me encontré a mi padre muerto. He leído que intenté reanimarlo, pero yo no soy consciente de ello», explicó.

Noticia relacionada El coronel asesinado por los Grapo en Valladolid ya da nombre a la plaza del edificio Puente Colgante ¿Y cómo se sigue viviendo después de haber presenciado esto? Manuel responde así a esta pregunta: «Aprendes a vivir con ello con el paso del tiempo, pero no acabas de hacerlo del todo. Un atentado terrorista contra tu padre se lleva siempre dentro. La emoción nos va a acompañar toda la vida, pero a fuerza de que pasa el tiempo, uno trata de llevarlo lo mejor posible», señaló el hijo del militar asesinado por los Grapo, que pudo hablar antes del acto con compañeros de su padre y agradeció al Ayuntamiento lo que ha hecho para que la memoria de su padre siga viva. «Es una satisfacción para todos los hijos que se acuerden de nuestro padre», señaló para recalcar después que el homenaje de ayer se extiende a todas las víctimas. «Este acto debe ser un homenaje para todas las víctimas del terrorismo, en especial las de Castilla y León», concluyó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión