Arturo Eyries cierra de forma discontinua sus urgencias pediátricas «por saturación» El PAC de Arturo Eyries, ayer por la tarde. / EL NORTE Un cartel informa días y horas sueltas del exceso de demanda y falta de «seguridad» sin advertírselo al servicio del Hospital Río Hortega ANA SANTIAGO Valladolid Domingo, 13 octubre 2019, 09:44

Las urgencias pediátricas del Centro de Especialidades Arturo Eyries vuelven a ser noticia. Durante la pasada semana, la última vez fue la tarde del viernes, el servicio colocó un cartel informativo de cierre por «saturación» y por «seguridad del mismo». El número de pequeños pacientes y sus padres es tal a ciertas horas punta, sobre todo por las tardes y a última hora, que los recursos del centro se declaran marcadamente insuficientes.

El centro señalaba el cierre y los padres recurrían al Río Hortega ante tal carencia asistencial. Eso sí, nadie advirtió en ningún momento al hospital de que asumiría toda la demanda, lo que lógicamente supondría un aumento considerable de la misma, a mayores de la que ya asume cada día –y más las tardes y noches de los viernes– y sin ningún refuerzo para hacerse cargo de la misma.

Desde Sacyl se considera que «no ha habido ninguna incidencia» y aseguran que «el cartel lo colocaron la noche del pasado viernes a las 21:00 horas porque había niños esperando y cierran a las 22:00 horas y por la mañana no lo retiraron (por olvido)». Sin embargo, fuentes sanitarias consultadas destacan que «el cartel se ha puesto esta semana varias veces y de forma intermitente y antes del fin de las consultas y no por ser el horario de cierre para comunicarlo, porque entonces el letrero hubiera sido otro indicando tal razón y límite de jornada, en vez del colocado que señala como causa la saturación y la seguridad. Se ha puesto porque tras atender a medio centenar de menores y ver en la sala una docena más pendientes y sí el horario que queda y la imposibilidad de atender bien, hay que indicar a la gente que no se puede con ello». El horario de este punto de atención continuada en el caso de los niños es de 9 de la mañana a 21:00 horas, tal y como recoge su propia cartelería. Otra cosa es que los médicos prolonguen la atención por el exceso de demanda.

Aglutinar recursos

Hace tiempo que las sociedades científicas que representan a los pediatras reclaman una reorganización de la atención continuada y las emergencias que atienden a la población infantil. Y más dada la carencia de especialistas en Pediatría.

La falta de estos facultativos –el 8,4% de las consultas de Castilla y León para menores no tiene especialista y en algunas zonas hasta el 45%– es seria y, si además de pocos, están mal distribuidos y con un modelo que no aprovecha bien a los escasos especialistas que tiene, el sistema no es efectivo. Dos PAC en Valladolid (Arturo Eyries y Pilarica), otro en León y el cuarto en Ponferrada atienden en sus centros urgencias con pediatra.

Un modelo, apuntan los profesionales, «que no existe en otras comunidades, que no dispone de recursos humanos para cubrirlo y, por ello, obliga a los pediatras a que, tras su cargada consulta y en lugares no acondicionados para atender verdaderas urgencias, atiendan este servicio y sin el descanso adecuado», recoge un documento que analiza la situación. Insisten en que esos niños, además de su pediatra habitual que le hace un seguimiento con la consulta a demanda disponible cada día, disponen de un hospital para la patología aguda realmente urgente.

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria (Apapcyl); la Sociedad de Pediatría y la SEPEAP, plantean una remodelación de la Atención Urgente Pediátrica en Castilla y León para lo cual la eliminación o traslado de los PAC existentes «es un primer paso en una mejor utilización de los recursos disponibles».

En el caso de Valladolid, el servicio de urgencias pediátricas del Río Hortega ya ha manifestado en varias ocasiones que habría que trasladar todas al hospital y crear así una unidad única de atención continuada para todo el área Oeste de Valladolid, la que más población infantil y adolescente tiene por otra parte, 34.757 menores frente a los 27.682 de la zona Este.