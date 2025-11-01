El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios voluntarios durante el taller de plantación de especies aromáticas, este sábado en el Canal de Castilla. Iván Tomé

Valladolid

Plantas aromáticas y cajas nido para recuperar la biodiversidad del Canal de Castilla

Una quincena de voluntarios de la asociación La Olma han desafiado al mal tiempo para acometer labores en el entorno de la esclusa 41, a la altura de La Overueda

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:07

Ni la lluvia ni el puente de Todos los Santos han detenido a una quincena de voluntarios de la asociación medioambiental La Olma en su ... empeño por recuperar el entorno del Canal de Castilla, que esta mañana se han concentrado para llevar a cabo una jornada de recuperación medioambiental en este enclave, en colaboración con Caja Burgos. La cita de este sábado, que estuvo a punto de postergarse por la climatología, ha tenido lugar junto a la esclusa 41, en las afueras de la ciudad, donde aún se mantienen en pie la casa del esclusero y la antigua fábrica de harinas, también conocida como serrería por su uso primigenio, un patrimonio con un «importante valor histórico».

