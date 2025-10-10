El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ainhoa Archiles, paciente de salud mental del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de la Fundación Hospitalarias Valladolid Carlos Espeso

Día mundial de la Salud Mental

«He aprendido a cuidarme sin sentir culpa y a ser yo misma. Mi enfermedad mental no me define»

La vallisoletana Ainhoa Archiles convierte su proceso de recuperación en un ejemplo de fuerza y esperanza durante el Día Mundial de la Salud Mental

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:58

Comenta

Hoy, Valladolid se viste de esperanza con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Durante los últimos días, instituciones y colectivos han impulsado actividades ... para visibilizar la importancia del bienestar emocional y derribar estigmas. Así, en el Teatro Zorrilla, la Diputación celebró este miércoles la jornada 'Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental' por el 50º aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián. Su presidente, Conrado Íscar, destacó que el centro «representa el alma del compromiso social de la Diputación con las personas y sus familias».

